Bloco Afro agita carnaval com marchinhas, axé e frevo neste sábado (8)

Manaus – Com uma mistura de ritmos carnavalescos e grandes nomes da música manauara o Bloco Afro promete sacudir a noite deste sábado, 8, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (Av. 7 de Setembro, 1710, Centro). A entrada custa R$ 15,00 (até 00h) e depois R$ 20,00.

Lançado em 2017 com a junção da banda Cabocrioulo e o músico Cileno, O Bloco Afro traz os ritmos contagiantes do axé music, já tradicionais nos carnavais.

" O público pode esperar um show muito dançante, é uma festa para se jogar na animação do carnaval. " Milton Cabocrioulo, Vocalistas do bloco

Nesta edição, o evento conta ainda com um time de artistas consagrados da noite manauara, como o grupo Rosivaldo e os Metais de Olinda, agitando a folia no ritmo do frevo. O músico Antônio Bahia chega com samba e axé, a noite terá ainda e a participação especial de Clóvis Rodrigues, vocalista do bloco Cauxi Eletrizado e das bandas Os Tucumanus e Platinados. Nos intervalos, quem anima a festa é a DJ Carol Amaral.

