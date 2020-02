Primos da Ilha pagará promessa a São Jorge em desfile da escola

" Debaixo de uma chuva torrencial, em pranto ao lado da linha amarela, minutos antes do nosso desfile. Olhei para o céu e pedi - "Meu São Jorge, guie minha escola nos 70 minutos de desfile e não deixe que mal nenhum aconteça. Que em promessa lhe honrarei com o enredo em 2020. " Promessa de Werly de Medeiros, Presidente da Escola de Samba Primos da Ilha

Esse foi o pedido que Werly de Medeiros, presidente da Escola de Samba Primos da Ilha, fez ao Santo Jorge da Capadócia no desfile de 2019, quando enfrentaram, no Sambódromo de Manaus, o desafio de desfilar debaixo de uma forte chuva, e conseguiram finalizar o enredo. Em honra a São Jorge, a escola este ano se apresenta com o tema: ‘’A Promessa - Da Capadócia aos tambores africanos, Salve Jorge!’’

Enredo

Marco Sahdo, diretor de carnaval do Grêmio Recreativo Carnavalesco Primos da Ilha, revela que será um grande desafio homenagear São Jorge na avenida. O diretor tem a expectativa de abrir o desfile com uma escola técnica e arrumada, representando a tradição do mártir cristão de forma que alegre e honre todos os devotos do Santo, além de buscar apresentar o enredo da forma mais didática para os não-devotos.

A escola Primos da Ilha se prepara para o desfile | Foto: Divulgação

Uma das apostas da escola para que o público leve na memória o seu desfile será o resgate de itens de composição que caíram em desuso. O adereço de mão é um dos exemplos - o enfeite foi muito utilizado em desfiles de carnaval nos anos 80 e 90. A Ilha pretende utilizar em 30% de suas alas esse acessório, com a expectativa de dar volume e movimento ao desfile.

‘’Temos em nossa equipe de Carnaval um time maravilhoso com pessoas como Jander Lemos, Nonato Torres e Otávio Muniz. Todos são muito experientes no Carnaval, e com essa somatória de pensadores da arte queremos apresentar não somente um desfile, mas uma concepção diferente de fazer Carnaval’’, finaliza Marcos Sahdo.

Composição

O Grêmio entrará na avenida pelo segundo ano seguido no grupo especial com a composição de 20 alas, três carros alegóricos, dois tripés e uma média de 2 mil componentes, apresentando um desfile que será um misto de fé e emoção.

Participantes têm grande expectativa para este ano | Foto: Divulgação

*Estagiária sob supervisão do editor Isac Sharlon