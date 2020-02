Com enredo regional, A Grande Família exalta orgulho de ser manauara

Manaus - A Grande Família relembra ao povo amazonense a riqueza de sua terra com o tema: "Sou manauara... Há 350 anos sentindo orgulho do meu chão". A escola irá retratar o sentimento das pessoas que nasceram e que vivem Manaus, mostrando seus costumes, a culinária e o cotidiano.

A narrativa da escola busca apresentar de forma entusiástica e com bastante vigor as histórias da antiguidade da cidade e os tempos atuais em que vivemos, com componentes tipicamente amazonenses. A expectativa dos organizadores é reascender a paixão do povo amazonense por suas raízes.

Enredo

O enredo dará grande ênfase a Ajuricaba, líder indígena da tribo Manaos que se tornou símbolo de liberdade ao resistir contra a Coroa Portuguesa e negado se tornar escravo, preferindo a morte, cerca de 290 anos atrás.

Ajuricaba, líder indígena | Foto: Reprodução

Josevaldo Souza, carnavalesco do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família, explica a narrativa que busca trazer. O enredo inicia com a Manaus antiga, na época dos portugueses, passa pelo ciclo da borracha, trazendo também a visão dos imigrantes que fixaram moradias em Manaus. Trata dos sabores tipicamente manauaras, que a terra oferece, e finaliza o desfile falando do orgulho de ser manauara.



" Dentro desse conceito, a escola vem resgatar o amor e o orgulho do povo que vive aqui " Josevaldo Souza, Carnavalesco do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família

Expectativas

Os participantes do desfile de 2020 demonstram grande entusiasmo nos ensaios e na preparação de seus componentes. A organização da escola promete surpreender o público com seu ânimo e resistência na busca em se consagrar campeã.

Murilo Rayol (à esquerda) mostra empolgação ao participar das atividades da escola | Foto: Divulgação

Murilo Rayol, homenageado da escola no ano passado, onde trouxe o tema “Eu só quero é ser Feliz!”, se contagiou pela energia de 2019 e participa das organizações este ano. Esperançoso, Murilo declara: ''Esse título a gente quer que seja nosso, e a gente tá lutando de todas as formas para que ele venha para a gigante da Zona Leste.’’

Composição

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família entra no Sambódromo trazendo 22 alas, três carros alegóricos, quatro tripés e uma média de 3 mil e 500 componentes.

Escola esbanja alegria e animação com tema manauara | Foto: Divulgação