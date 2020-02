Thays Sampaio e Cileno embalam o Bloco Afro, neste sábado

Thays Sampaio interpretará hits de sucessos de Ivete Sangalo e Margareth Menezes | Foto: Divulgação

Manaus - A artista amazonense Thays Sampaio e os cantores Cileno e Milton, da Cabocrioulo, irão comandar o 'Bloco Afro', que acontece neste sábado (07/02), no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida 7 de Setembro, centro, próximo do Parque Jefferson Peres.

Além da dupla de artistas, o evento contará ainda com grandes nomes da noite manauense como Rosivaldo e os Metais de Olinda; Antônio Rodrigues; Clóvis Rodrigues; e a Dj. Carol Amaral.

De acordo com Thays Sampaio, a festa, que acontece desde 2017, mais uma vez, a convite do Cileno, vai poder mostrar os sucessos do axé music como os da Vanessa da Mata, Daniela Mercury, Margareth Menezes, entre outros, em um show repleto de sucessos das artistas baianas.

Thays Sampaio interpretará hits de sucessos de Ivete Sangalo e Margareth Menezes | Foto: Divulgação

“O Bloco Afro reúne os melhores de cada ritmo, como frevo, axé, samba, e tem a pegada contra todo o tipo de preconceito. Tenho certeza que vai ser mais uma noite inesquecível, em que vou apresentar o melhor do axé music e levar a alegria a todos os presentes”, comentou Thays Sampaio.