Com viagem pelo tempo, Andanças de Ciganos conta a história do leite

Manaus - No Carnaval deste ano, O Grêmio Recreativo Social Escola de Samba Andanças de Ciganos levará para o Sambódromo o tema ‘’Leite - O Líquido Da Vida No Deleite Do Carnaval’’. Com um enredo vasto, a escola fará uma viagem pela história, passando pelos tempos escravocratas até a atualidade, narrando também sobre contos gregos e bíblicos.

" Vamos contar o caminho do leite no mundo desfilando na avenida " Roberto Araújo, comissão de carnaval da escola de samba Andanças de Ciganos

Enredo

A apresentação do enredo deste ano conta com vários elementos históricos e culturais. A história do leite no mundo, apesar de parecer simples, esconde vários contos ao decorrer do tempo que são lembrados até hoje.

Quem explica sobre a trajetória é Roberto Araújo, da comissão de Carnaval da Andanças de Ciganos. ''A história da criação da via láctea é um dos exemplos: O primeiro ponto do desfile ilustra uma parte da mitologia grega, e conta o mito de que Zeus teria deixado o bebê Herácles se alimentar no seio de Hera enquanto ela dormia. Assustada, Hera se afastou da criança ao acordar e deixou o leite jorrar, criando assim a Via Láctea''.

O enredo passa também pela Índia, lugar que a vaca é considerada um animal sagrado devido a fertilidade, sendo o leite utilizado em rituais de purificação.

A história sagrada da Gruta de Leite, onde Jesus foi amamentado e hoje é local turístico visitado por casais que desejam engravidar, também é homenageada no desfile.

O drama das amas de leite, as negras escravas, que deixavam de amamentar os próprios filhos para amamentar os filhos dos mestres, será retratado no desfile em honra a essas mulheres.

O enredo irá finalizar com a industrialização do leite e o produto na Amazônia, mas especificamente em Autazes, exaltando o agronegócio no suprimento de alimentos e criação de empregos.

Composição

A rainha de bateria da escola, Rayssa Santos, é um dos grandes destaques no desfile. Famosa por sua participação no “Peladão A Bordo 2018”, a mulata promete encantar com toda simpatia e técnica.

O público pode esperar também a presença contagiante do Miss e Mister Idoso, eleitos como representantes da melhor idade de Manaus em 2019 pelo projeto Viver Mais.

A escola de samba Andanças de Cigano entrará na avenida com 20 alas, quatro carros alegóricos, um tripé e cerca de 2 mil e 200 componentes.

