Unidos da Alvorada traz atriz Tathi Piancastelli em enredo inclusivo

Manaus - O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Alvorada traz uma reflexão sobre inclusão social e apresentará no Carnaval 2020 com o tema ‘’Oi, eu estou aqui! Alvorada com um cromossomo a mais mostra que ser diferente é normal”.

Em parceria com Tathi Piancastelli, atriz, modelo e primeira pessoa com síndrome de down a escrever e protagonizar uma peça de teatro em Nova York, a escola se inspirou na trajetória da atriz para compor o enredo. ‘’Oi, eu estou aqui! ’’ é expressão lema de Tathi Piancastelli.

" Nosso objetivo é mostrar que o preconceito criado do conceito de normalidade é uma questão muito de ego e também de discriminação e de desclassificar o ser humano, pois perante Deus todos somos iguais " Alexandre Gald, Carnavalesco da Escola de Samba Unidos da Alvorada

Diversidade no Enredo

Com o objetivo de levantar uma discussão sobre inclusão social e conscientizar a população, a Escola de Samba Unidos da Alvorada levantará bandeiras de várias classes e movimentos sociais em defesa de pessoas portadoras de deficiência, com autismo, com síndrome de down, negros, índios, e se posicionará contra a intolerância religiosa, homofobia e feminicídio.

Preparativos da Escola surpreendem pela organização. | Foto: Divulgação

O enredo traz também reflexões envolta da religião e de ensinamentos bíblicos, mostrando passagens e atos de Jesus e Maria sobre aceitação, compreensão e amor.

‘’O primeiro a ser crucificado e ser condenado por ser diferente foi Jesus Cristo ’’, enfatiza Alexandre Gald, Carnavalesco da escola.

A escola também exalta Maria, mãe de Jesus, que recebe grandes homenagens mostrando o amor de mãe como o mais puro, onde não diferencia ou menospreza os filhos por cor, raça ou religião.

Maria, mãe de Jesus, será homenageada como um exemplo de amor puro | Foto: Divulgação

O maior destaque do Unidos da Alvorada será a luta de pessoas com síndrome de down, mostrando a força, conquistas e homenageando todos com muita alegria, sem rótulos e nem estigmas.

A atriz Tathi Piancastelli ergue essa bandeira, sendo uma das apostas principais do Unidos da Alvorada, que contará no enredo realizações ao mesmo tempo que conscientiza o público. A escola traz o exemplo de inclusão social com participantes de todas as bandeiras defendidas.

Unidos da Alvorada irá levantar várias bandeiras em defesa de pessoas socialmente excluídas | Foto: Divulgação

Composição

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Alvorada entra na avenida com uma estimativa de 21 alas, quatro carros alegóricos, dois tripés e uma média de 2 mil e 700 componentes.

Estagiária sob supervisão de Mara Magalhães*