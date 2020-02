Cauxi Eletrizado é atração da 'Banda Maria Vem com as Outras'

Nesta sexta-feira (14), a banda Banda Maria Vem com as Outras, iniciativa do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), vai movimentar o Centro de Manaus, a partir das 15h. Com o tema “Não é Não, Meu Corpo me Pertence”, a folia terá concentração na Praça Heliodoro Balbi, onde acontecerá a apresentação do grupo Cauxi Eletrizado. O acesso é gratuito.

Segundo a secretária titular da Sejusc, o trajeto da banda sairá da Praça Heliodoro Balbi em direção ao Relógio, na avenida Eduardo Ribeiro; passará pela avenida Floriano Peixoto e voltará para o ponto de partida.

“Neste ano, a estimativa é receber mais de mil pessoas no evento. No local, serão realizadas ainda abordagens educativas sobre o tema e a apresentação da rede de serviços oferecidos pelo Estado para mulheres vítimas de violência”, afirma a titular da pasta, ressaltando a parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“Vamos levar orientações ao público sobre o crime de importunação sexual, caracterizado por qualquer atitude sem consentimento da vítima. Neste caso, o agressor pode até não chegar a tocar na vítima, mas se a constrange, é considerado crime”, completou Carolina Braz.

Atração

A Cauxi Eletrizado é formada por músicos das bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, que, em 2012, reuniram-se para lançar o bloco que se tornou tradição na Segunda-Feira Gorda de Carnaval.

Inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas e reunir diferentes artistas do cenário musical em um bloco de Carnaval, o grupo amazonense traz no repertório sucessos em formato de frevo e marchinhas, além de valorizar o trabalho autoral, que ganha adaptações no período da folia.

O setlist conta com versões de clássicos de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Tim Maia, Raça Negra, Dona Onete, Beto Barbosa e Wanderley Andrade, e também toadas de Garantido e Caprichoso.

Serviço: Banda Maria Vem com as Outras

Data/hora: Sexta-feira (14/02), a partir das 15h

Local: Praça Heliodoro Balbi, Centro

