Banda do Boulevard é a grande atração deste final de semana

Chegou a hora! Neste domingo (dia 16), a partir das 16h, os foliões da cidade têm um encontro marcado com a alegria na festa da Banda do Boulevard, uma das mais tradicionais do Carnaval de rua de Manaus. O trecho da Av. Álvaro Maia, entre a Avenida Djalma Batista e a rua Ferreira Pena, no Centro, vai ser o placo da festa, cujo enredo deste ano faz uma defesa do Polo Industrial de Manaus.

O samba enredo “Dignidade, Brasilidade! Zona Franca, estou com você” exalta a importância do modelo econômico para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente na região Amazônia, criticando, com a irreverência de costume, as tentativas de extinção do modelo.

De acordo com a programação divulgada, a festa será animada, além da “Explosão do Boulevard” – como a bateria da agremiação é conhecida –, pelas baterias das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Primos da Ilha. Também se revezarão no palco a Anjinhos do Boulevard (com as marchinhas; Keil Regina e Pagode dos Amigos; e Sylvia Luareana e Banda Bem Brasil.

“Estamos na expectativa de uma grande festa, mais um encontro de alegria, descontração e, também, de crítica social, porque essa tem sido a marca da Banda do Boulevard nesses mais de 30 anos de parceria com seu público. Tomamos todas as providências para fazer um evento bonito, seguro e marcante", afirma o presidente da agremiação, Manoel do Carmo Chaves, o Maneca.

Composto pelo Maestro Evaldo Santos em parceria com a Mulher do Samba e o Poeta do Samba, o samba que animará a grande festa da banda durante o Carnaval mantém a tradição da Boulevard de buscar nos grandes temas sociais a inspiração para seus enredos.

Nos versos que abrem a letra do samba – “Cedo eu vou trabalhar / A vida não pode parar / O teu legado é minha canção” –, a Banda do Boulevard exalta a importância do modelo Zona Franca para o trabalhador amazonense e, sem perder a irreverência, reforça a defesa do importante polo industrial, afirmando que “Plano Dubai é história pra inglês ver”, numa referência ao nome do projeto ventilado pelo Governo Federal como substituto da Zona Franca na matriz econômica da região Norte.

Conheça a letra do samba 2020 da Banda do Boulevard.

Dignidade! Brasilidade! Zona Franca, estou com você.

(Maestro Evaldo Santos, Mulher do Samba e Poeta do Samba).

Intérprete: Anderson do Molejo.

Cedo eu vou trabalhar.

A vida não pode parar.

O teu legado é minha canção,

Sonho que brota da palma da mão.

Hoje eu quero dizer:

juntos podemos crescer!

Dignidade! Brasilidade!

Zona Franca - estou com você.

Meio ambiente,

sou consciente!

Progresso que o mundo vê!

O samba em festa, vem da floresta.

Amor pra te proteger.

O Boulevard te convida a entender.

Não há caminho fácil pra vencer.

Plano Dubai é história pra inglês ver!

Querem acabar com você.

