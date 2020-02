Conheça 5 dicas sustentáveis para aproveitar a folia em Manaus

Não compre, confeite. Haja de maneira sustentável | Foto: Divulgação





Manaus - O acessório está ok, a fantasia está ok, a maquiagem está ok, então agora só falta unir a imaginação para a criação de produtos sustentáveis. A contagem regressiva para o Carnaval 2020 já começou e com ele os preparativos para a diversão, mas não há nada melhor que celebrar de maneira sustentável.

Pensando nisso, reunimos ideias para você usar a criatividade e, além disso, economizar dinheiro. A seguir você acompanha cinco dicas para aproveitar fevereiro de maneira consciente e reciclável.

1 - Confete sustentável

Você vai precisar recolher folhas caídas de uma árvore próxima e um furador. Fure as folhas de cores variadas e use a sua criatividade. E pronto, leve quando for foliar, jogue no maior número de pessoas possíveis. Além de não gastar nada, é natural e biodegradável. Aproveita com as sobras e adube o jardim mais próximo.

2 - Tambor de lata

Busque uma lata de alumínio vazia, pode ser de leite, mingau ou achocolatado. Embrulhe a lata com papel um papel de presente, aquele que fica perambulando na gaveta, lembra? Depois, busque na cozinha uma clássica colher de pau e é só começar a batucar. Vá para a avenida pronta para auxiliar a galera da percussão.

3 - Máscara de papelão

Faça você mesmo sua máscara neste Carnaval | Foto: Divulgação

Se você não tiver alguma caixa de papelão em casa, não se desespere. Nos mercadinhos da região, com certeza, você encontra e, a melhor parte é o custo zero. Faça o molde de sua preferência em uma folha de papel, pode usar jornal se quiser. Coloque o molde sob o papelão, e desenhe firme. Recorte. Cole um graveto que encontrou na rua, ou fure e coloque um barbante para segurar a máscara. Enfeite como preferir!

Dica extra

Não esqueça de usar sempre o que já possui em casa. Para enfeitar você pode utilizar folhas, restos de tecidos (retalhos), esmaltes de unhas, tampas e anéis de garrafas, ou mesmo tintas ou canetas coloridas. Fitas são sempre bem-vindas.

4 - Bracelete de rolo de papel higiênico

Todo o mundo tem um rolo de papel higiênico em casa, porém nesse Carnaval o miolo não será descartável. Pegue um rolo, uma tesoura, pincéis e pedaços de emborrachados ou outros itens. Modo de fazer: Corte o rolo no meio e use a criatividade. Enfeite do seu gosto. O bracelete é ideal para quem irá se fantasiar de herói. As crianças adoram esse acessório.

Atenção: é importante fazer o corte com precisão | Foto: Divulgação

5 - Leve o copo de casa

Não a nada mais sustentável que não fabricar lixo. Leve seu copo, aquele preferido. Beba água, cerveja ou suco, o importante é não abandonar e reutilizar. A dica é amarrar um barbante no copo, para garantir que o utensílio vai ficar até o fim com você.

A alegria de aproveitar um material que iria para o lixo é satisfatória. Escolha uma das dicas e comece a se divertir antes mesmo dos blocos. Lembre-se, o Carnaval vai passar, mas o meio ambiente não. Preserve.