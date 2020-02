Prefeitura promove dois dias de ‘Carnaidoso’ para idosos e familiares

Manaus - Com o tema “Baile de Máscaras”, a Prefeitura de Manaus realizará o tradicional “Carnaidoso” da Fundação Dr. Thomas, nos próximos dias 20 e 21. O Carnaval dos idosos, que acontecerá em dois dias, promete levar muita folia e diversão ao público da terceira idade.

A primeira folia será na quinta-feira, 20/2, a partir das 15h, no centro de convivência da Fundação Doutor Thomas (FDT), localizada na rua Dr. Thomas, 798, Nossa Senhora das Graças, para os idosos residentes e familiares. Para os foliões do Parque Municipal do Idoso, a festa acontecerá na sexta-feira, 21/2, a partir das 15h, no ginásio do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na rua Rio Mar, 1.324, com entrada gratuita

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, ressaltou que esses encontros tanto para os idosos frequentadores do PMI, quanto da FDT, aumentam a autoestima e o bem-estar dos idosos. “O ‘Carnaidoso’ já é tradição entre as famílias dos usuários do parque e residentes da Fundação, é o momento de boas vibrações e muita folia para os idosos que reunidos cantam, dançam e se divertem'', destacou.

Este ano, a programação dos idosos do PMI ficará sobre o comando da Banda Rytymus, Bateria da Escola de Samba Alvorada e Dj Ery Castro nos intervalos.“O nosso baile será lindo, todos os dias trabalhamos para que, além de atividades físicas e recreativas, eles possam desfrutar de momentos inesquecíveis de folia também”, destacou a gerente de Eventos do PMI, Barbara Monteiro.

Esses encontros aumentam a autoestima e o bem-estar dos idosos | Foto: Marinho Ramos/SEMCOM

Dona Francisca Bernadete, 71, frequentadora do Parque há 11 anos, disse estar animada para essa edição e já está atrás do seu melhor traje. “Amo pular Carnaval, a folia me transmite momentos incríveis de felicidade”, disse animada.

Folia para idosos residentes

A tradição não envelhece e a festa dos residentes da FDT promete muito samba e diversão. Além de um delicioso lanche para os idosos, será realizada a escolha do rei momo e rainha do Carnaval, e a brincadeira continua sob o comando do grupo Frutos do Pagode, que prepararam um repertório especial para apresentar aos foliões

Programação (ILPI)

15h às 17h – Banda Frutos do Pagode

17h – Escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval FDT

Programação (Parque Municipal do Idoso)

15h às 16h30 - Dj Ery Castro

16h30 às 18h30 - Banda Rytymus

18h30 às 19h30 - Dj Ery Castro

19h30 às 21h - Bateria da Escola de Samba Alvorada

*Com informações da assessoria