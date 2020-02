Carnaval 2020: Concurso de Fantasias Infantil agita Teatro Amazonas

Princesas, super-heróis, bonecas de pano e até astronautas invadiram o Teatro Amazonas na noite do último domingo (16/02), em mais uma edição do Concurso de Fantasias Infantil, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O evento reuniu mais de 500 pessoas no salão de espetáculos para prestigiar cerca de 40 crianças que desfilaram produções criativas e inovadoras, cheias de cores e muito brilho. Os participantes contaram com o apoio das torcidas, que deram um show à parte.

| Foto: Michael Dantas

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destacou que o evento mobiliza as famílias, que se preparam bastante para participar do concurso.

“O Concurso de Fantasias faz parte do calendário de eventos da cidade, e muitas famílias que têm tradição no Carnaval se mobilizam para produzir as fantasias. Elas fazem questão de representar as escolas de samba de sua comunidade”, observa. “Além disso, o evento é uma oportunidade para a garotada brincar e se divertir num ambiente saudável e seguro”.

Na família de Talita Xavier, é tradição participar do Concurso. “Em 2011, assistimos aos desfiles e, no ano seguinte, minha mãe trouxe a minha irmã para concorrer. Ela ganhou e, desde então participamos de todas as edições do concurso. Ano passado foi a última apresentação da minha irmã, que tinha 12 anos; e agora estamos trazendo minha sobrinha Pérola para dar continuidade a essa tradição”, comenta a estudante universitária Talita Xavier, que também concorrerá na modalidade Adulto do Concurso.

| Foto: Michael Dantas

A médica Giselle Rodrigues, mãe do pequeno Felipe Abdin, de 5 anos, comenta que a produção da fantasia motivou a família. “É a primeira vez que ele participa do concurso do Teatro, mas está muito animado. Ele escolheu o tema, e eu procurei um modelo na internet. A roupa foi feita por uma costureira, mas eu fiz os acessórios: o capacete e o foguete que é o detalhe das costas. Foi uma fantasia econômica e que ficou muito divertida”, disse.

Os premiados – A competição aconteceu em duas categorias: Originalidade e Luxo, divididas por faixa etária (3 a 5 anos; 6 a 8 anos; e 9 a 12 anos).

Dentre os inscritos na categoria Originalidade (3 a 5 anos), os vencedores foram Felipe Abdin Rodrigues de Paula, o “Astronauta Brasileiro” (1º lugar); Sophia Lidiane Vieira Lima, a “Bonequinha de Pano” (2º lugar); e Rafael Braga Cerdeira, com a fantasia “Menino-árvore em defesa da Floresta Amazônica” (3º lugar).

Na faixa etária de 6 a 8 anos, participaram duas concorrentes: Mirian Vitória do Nascimento Souza, a “Noivinha” (1º lugar) e Isabely Ferreira Ribeiro, a “Mímica” (2º lugar).

Entre os participantes de 9 a 12 anos, os ganhadores foram Maria Eduarda dos Santos Seabra, com a produção “Nayar – Princesa das Águas” (1º lugar); Johnathan Bentes de Oliveira, que fez uma homenagem ao cantor Arlindo Júnior (2º lugar); e Ana Beatriz Rabelo, com a fantasia “O Pássaro Negro” (3º lugar).

Na categoria Luxo, as produções apresentaram muito brilho e pedraria. Na faixa etária de 3 a 5 anos, os vencedores foram Alycia Gabrielle do Carmo Pimenta, a “Pirata da Alegria” (1º lugar); Christian John de Araújo Gonzaga Júnior com a fantasia “Lampião na Folia” (2º lugar); e Madiely das Neves Soares, a “Rainha Mirim do Carnaval” (3º lugar).

Na faixa etária de 6 a 8 anos, duas participantes: Anna Beatriz Maciel Costa, com a fantasia “Tem graça como ninguém”, em referência à Carmen Miranda (1º lugar); e Júlia Vitória de Almeida dos Anjos, vestida de “Princesa” (2º lugar).

Entre os inscritos de 9 a 12 anos, se destacaram Gabriella de Oliveira Pedrosa, a “Rainha do Ouro” (1º lugar); Rhenzeam Bentes de Oliveira, com a fantasia “Petróleo verde de Iranduba” (2º lugar); e Giovana Ferreira Garcia, com a produção “Inocência Dourada” (3º lugar).

Os prêmios do Concurso de Fantasias Infantil variam de R$ 300 (trezentos reais) a R$ 800 (oitocentos reais).

| Foto: Michael Dantas

Bailinho – Em paralelo ao Concurso, na lira do Teatro (entre as escadarias da área externa), as famílias participaram de um bailinho de Carnaval, animado pelo grupo Alecrim Nativo. A apresentação contou com muitas brincadeiras e música infantil em ritmo de marchinha.

“Não participamos do concurso, mas achei muito boa a iniciativa de fazer esse bailinho aqui na frente do Teatro. Sempre trago minha filha para brincar no Largo de São Sebastião e hoje pudemos aproveitar essa festa”, comentou a enfermeira Ana Maria Souza.

*Com informações da assessoria