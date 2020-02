Carnaval de Maués promete agitar foliões

A irreverência dos blocos e as baterias das escolas de samba vão dar o compasso no Carnaval de Maués. A festa organizada pela Prefeitura de Maués, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), acontece de 22 a 25 de fevereiro.



A programação começa com a escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de 2020, no sábado (22), às 19h30, cada bloco apresentará os seus candidatos. Logo após a escolha, a corte de carnaval desfila na Avenida, abrindo oficialmente o ‘Maués Folia’ para a entrada dos blocos.

O desfile dos blocos dos grupos Especial e de Acesso acontece nas noites de sábado (22) e domingo (23) na Avenida Dr. Pereira Barreto (Avenida do Samba). Já as agremiações mauesenses vêm com muito ‘samba no pé’ na noite de segunda-feira (24). As apresentações começam às 21h e seguirão até a madrugada de terça-feira.

| Foto: Reprodução

A Prefeitura de Maués organiza ainda uma programação de palco com Auzier do Samba, bandas locais e DJ’s tocando muitas marchinhas e os ‘hits’ de carnaval. Todo o perímetro do evento terá esquema de segurança reforçado para garantir a tranquilidade das famílias.

O Maués Folia 2020 terá divulgação nas páginas oficiais da Prefeitura de Maués (Facebook e instagram), incluindo a apuração que acontece na quarta-feira de cinzas.

CARNAVAL PARA AS CRIANÇAS

Um dos destaques do Maués Folia 2020 é o Baile das Crianças com premiação para as melhores fantasias, sendo R$ 500,00 (1º lugar), R$ 300,00 (2º lugar) e R$ 200,00 (3º lugar).

O evento acontece no domingo (23) e as inscrições poderão ser feitas pelos pais ou responsáveis a partir das 16h no palco principal da Avenida Dr. Pereira Barreto (Avenida do Samba). O evento é gratuito e aberto ao público infantil.

| Foto: Reprodução

Confira a programação de desfile dos blocos carnavalescos e escolas de samba (abaixo):

BLOCOS DE ACESSO - sábado, 22, a partir das 22h

1º - FLA MAUES

2º - OS ESTIVADORES

3º - TRADIÇÃO

4º - MORTOS VIVOS

BLOCOS GRUPO ESPECIAL - domingo, 23, a partir das 21h30

(+ a participação da Confraria)

1º - OS BROTINHOS

2º - FURA OLHO

3º - VIRA COPUS

4º - TOCA FOLIA

5º - AS CATIPORAS

6º - KBÇA DE TOURO

ESCOLAS DE SAMBA – segunda-feira, 24, a partir das 21h

1º - GRES Império Verde e Rosa (21h)

2º - GRES Unidos do Ramalho Junior (22h20)

3º - GRES Mocidade de Santa Luzia (23h40)

4º - GRES Em Cima da Hora (1h)

*Com informações da assessoria