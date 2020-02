Bloco Tropical Executive oferece festa exclusiva no Carnaval

O Bloco Tropical Executive conta com uma estrutura diferenciada | Foto: Divulgação

Manaus - Quem deseja usufruir de um carnaval exclusivo com alegria, segurança e conforto, deve se programar para o 1º Bloco Tropical Executive, que vai acontecer no sábado de carnaval (22). Serão mais de 10h de festa, com atrações diversas, e a vista mais exclusiva de Manaus, para o Rio Negro.



O 1º Bloco Tropical Executive ainda dará drinks de cortesia para os primeiros que chegarem. Quem desejar adquirir ingressos pode comprar no site do Alô Ingressos e em postos de vendas.

As atrações que prometem animar os foliões são a Escola de Samba Mocidade de Aparecida, Vemk Sambar, DJ Layla Abreu, Cauxi Eletrizado, Estrelas Folia e Vanessa Auzier. O passaporte dá direito a um abadá exclusivo, que garante a livre circulação no espaço montado para o evento.

O Bloco Tropical Executive conta com uma estrutura diferenciada, montada exclusivamente para o evento, na vista mais bonita da cidade. O badalado pôr do sol também será um diferencial da festa, que une diversão, segurança, conforto e requinte.

Programação

O Bloco do Tropical Executive começa às 13h do dia 22 de fevereiro, com drinks de cortesia para os primeiros que chegarem. A abertura fica por conta da bateria da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida. Às 14h30, o Grupo VemK Sambar leva o melhor do samba e do pagode.

A partir das 17h e durante os intervalos, a música fica por conta da DJ Layla Abreu, uma das primeiras mulheres da cena eletrônica da Região Norte, conhecida por seus sets de Deep House.

Às 18h, entra em cena o grupo Estrelas na Folia, levando o melhor do pagode. Na sequência, às 20h, a banda Cauxi Eletrizado apresenta releituras de marchinhas, frevos e clássicos do samba.

Para encerrar a festa, a cantora Vanessa Auzier, conhecida pelos fãs como Rainha, sobe ao palco às 22h, com repertório formado por axé, swingueira e eletrofunk, entre outros ritmos.

Ingressos

O valor do ingresso individual custa R$ 120 que garante um abadá exclusivo a livre circulação no espaço montado para o evento.

Os foliões podem comprar seus passaportes para o Bloco do Tropical Executive acessando o site Alô Ingressos, ou em dos nossos pontos de vendas situados nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e também nas Óticas Veja

O Tropical Executive Hotel está localizado na Av. Coronel Teixeira, 1320 A - Ponta Negra, Manaus - AM, 69037-000. Demais informações pelo telefone, nos números (92) 99398-9589 e (92) 3306-4500.

*Com informações da assessoria