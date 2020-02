Esquenta da Banda do Moai acontece nesta terça-feira (18) em Manaus

Dennis Salvador e Dj Camilo Cruz são atrações da festa | Foto: Divulgação

Manaus- Está chegando a hora de pular carnaval no Moai Restobar . No dia 25 deste mês, a casa, localizada na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus promove o ‘Banda do Moai de madrugada’. E, nesta terça-feira (18), a partir das 21h acontece o esquenta oficial da banda.

Xandinho e Balanço da sanfona, Toinho e forró show e Claudinho serão as atrações que vão esquentar a folia. Nos intervalos, Dj Evandro Jr. comanda a pista de dança.

Como de costume, a casa disponibiliza lista vip nas redes sociais oficiais que garante entrada gratuita até a meia-noite. Para participar, basta acessar o perfil do Moai e deixar nos comentários o nome. Após esse horário será cobrado o valor de R$20.

Os aniversariantes do mês de fevereiro que quiserem comemorar na casa ganham um espaço exclusivo, além de uma lista vip sem números mínimos de convidados, um combo de Hulk e Nordk. Mas, para realizar a festa de aniversário no local é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602.

Banda do Moai

No dia 25, a casa será palco da folia carnavalesca. Maykinho e Feras do Forró, Vanessa Auzier, Grupo Estrelas, Eric Salvador, Rogerinho da Bahia, Dennis Salvador e Dj Camilo Cruz são as atrações convocadas para comandar a festa.

Além de todas as atrações, a casa em parceria com a Autoparvi vai presentear um dos foliões com um carro, modelo Clio seminovo. Para participar do sorteio basta adquirir o ingresso antecipado na bilheteria do Moai ou na Bulldog, localizada na Rua Rio Madeira, Vieiralves. Os ingressos estão à venda no valor de R$20.

*Com informações da assessoria