Mulheres farão homenagem especial a Arlindo Jr. no Carnaboi

Manaus (AM) - Quando o “Canto da Iara” for entoado na 20ª edição do Carnaboi, na Segunda-Feira de Carnaval (24/02), o público viverá um momento especial com a homenagem que as cantoras Márcia Novo, Márcia Siqueira, Mara Lima e Vanessa Alfaia farão ao artista Arlindo Junior., falecido em dezembro de 2019 e responsável por abrir espaço para as mulheres na cena do boi-bumbá.

A apresentação das cantoras está marcada para começar às 19h50, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo. Mara Lima e Vanessa Alfaia sobem ao palco para representar o Caprichoso e receber Jardel Bentes.

“É uma grande honra fazer parte do time das mulheres cantoras de toadas. Eu venho lutando há muito tempo para entrar no Carnaboi, que, agora, terá quatro mulheres. Uma vitória”, afirma Vanessa Alfaia, que estreia no evento

Quem também participa pela primeira vez como cantora solo no Carnaboi é Mara Lima, que já marcou presença na maioria das edições como backing vocal.

“É gratificante a força da voz feminina na toada, cada vez mais se renovando e se fortalecendo, em especial neste ano em que homenageamos o Pop da Selva. Arlindo Jr. era uma pessoa que sempre valorizava as mulheres, sempre deu muita importância em ter cantoras no palco, não apenas como backing vocals”, destaca Mara Lima.

A partir das 20h40 será a vez do Garantido, com Márcia Siqueira e Márcia Novo. A dupla receberá como convidado, Black Marialva.

Márcia Novo reforça o discurso e ressalta que a participação do quarteto será um marco na cena do boi-bumbá. “Será o momento das mulheres. A gente se uniu para ter esse espaço e todo mundo recebeu de maneira positiva. Vai ser apoteótico”, garante a cantora.



Programação

Em 2020, o Carnaboi chega à 20ª edição, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e com 35 atrações no Sambódromo de Manaus, das 17h da Segunda-feira de Carnaval (24/02) às 04h do dia seguinte. A entrada é gratuita.

Os shows vão acontecer em um palco 360º, simulando a apresentação dos bois na Arena do Bumbódromo. A festa começará com os bois de Manaus: Brilhante, Garanhão e Corre Campo. Na sequência, os artistas dos bumbás de Parintins dividirão o palco, revezando repertório de Caprichoso e Garantido.

Participações especiais

Serão sempre duas atrações, com mais uma participação especial. PA Chaves e Fábio Casagrande, que convidam Itamar Benarroz; Vanessa Alfaia e Mara Lima, que recebem Jardel Bentes; Márcia Siqueira e Márcia Novo, têm Black Marialva como convidado; Canto da Mata e Fabiano Neves, com participação de Cézar Pinheiro; Leonardo Castelo e Robson Júnior, com A Toada; e Edilson Santana e Helen Veras, que convidam o grupo Kaboclos.

No meio da festa, haverá a apresentação de Sebastião Júnior, Gaspar Medeiros, Israel Paulain e Batucada, itens oficiais do Garantido; e de David Assayag, Prince do Boi, Edmundo Oran e Marujada, do Caprichoso.

Em seguida, Carlinhos do Boi e Carlos Batata recebem a banda Kamayurá; Júnior Paulain e Carrapicho fecham a programação com o convidado Paulinho Viana.

Na telinha

Quem não puder participar do Carnaboi 2020 no Sambódromo poderá assistir ao evento pela transmissão da TV e Rádio Encontro das Águas (canal 13, na Net; 2.1 na TV aberta; e na frequência 97,7 FM). O canal AmazonSat (canal 44.1) também fará flashes ao vivo durante a programação.

Interatividade

Outra novidade do Carnaboi 2020 é o “Bumbômetro”, aplicativo desenvolvido pela startup FunTechShow, do Instituto de Computação (IComp) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que vai medir a animação das torcidas de Caprichoso e Garantido durante os intervalos da programação do evento. As imagens dos bumbás e seus respectivos termômetros serão exibidas em um telão e, a partir daí, começa o jogo colaborativo entre as galeras azul e vermelha.

Para participar, é só baixar o app “Bumbômetro” - que já está disponível para Android e iOS –, selecionar o boi de preferência e agitar o celular. A intensidade de cada torcida será medida e ganhará aquela que mais se movimentar e atingir o ápice do medidor primeiro. Quem estiver assistindo de casa também poderá participar. É só agitar o celular no momento que a brincadeira for anunciada.

