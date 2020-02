Sumaúma Park Shopping ‘cai’ na folia carnavalesca

Manaus - A partir deste sábado (22) até a próxima terça-feira (25), o Sumaúma Park Shopping será palco de uma vasta programação carnavalesca que, certamente, irá agradar não apenas a turma que curte confetes e serpentinas, mas também que busca comodidade, segurança e, melhor de tudo, diversão gratuita.

No sábado (22), a Parada de Carnaval do Sumaúma conta com uma fanfarra percorrendo os corredores do shopping, ao som das tradicionais marchinhas e músicas que caíram no gosto popular. O clima de festa se completa com a presença de personagens do imaginário infantil. A atração segue até Terça de Carnaval, sempre a partir das 16h.

O tradicional Desfile de Fantasias e o Bailinho de Carnaval do Sumaúma já são atrações conhecidas do público. De sábado à terça-feira, sempre das 16h às 18h, a festa segue na praça de alimentação com muita música, pintura facial artística e brincadeiras comandadas pelos integrantes da Cia Trilhares.

O tradicional Desfile de Fantasias e o Bailinho de Carnaval do Sumaúma já são atrações conhecidas do público | Foto: Divulgação

Detalhe importante, as crianças que forem fantasiadas ganham algodão doce! E os adultos que quiserem entrar no clima da festa, também podem caprichar na fantasia. Para participar do bailinho e do desfile, o público não paga nada e ainda se diverte.

Apresentações circenses

Para completar a programação, as apresentações circenses prometem animar ainda mais a festa carnavalesca. No sábado, a criançada não perde por esperar as surpresas do show de mágica. No domingo (23), os palhaços comandam a tarde.

Na segunda-feira (24), o público irá se surpreender com um show de acrobacias e na terça-feira (25), os palhaços encerram a programação com muito alto astral. As apresentações circenses acontecem na praça de alimentação.

Vale lembrar que, na terça (25) e na quarta-feira (26), o Sumaúma inicia as atividades a partir das 12h e segue em funcionamento até 22h.

*Com informações da assessoria