Chef Kids abre inscrições para crianças aprenderem a cozinhar

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na recepção do supermercado na Djalma Batista. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Pátio Gourmet realiza, no dia 29/02, a edição de Carnaval do projeto “Chef Kids”. Com o tema “Bailinho das Panelas”, a aula de culinária direcionada às crianças acontece na unidade do Pátio Gourmet da avenida Djalma Batista, a partir das 18h30.

As inscrições para o “Chef Kids” estão abertas e podem ser feitas na recepção do supermercado. Mais informações no telefone 3090-8010. A nutricionista do Pátio Gourmet e responsável pela aula, Lívia Ribeiro, explica que nesta edição as crianças vão aprender a preparar dois tipos de massas – espaguete e ravióli. A proposta, diz ela, é que aprendam desde a mistura dos ingredientes, abrir a massa até concluir o prato com o molho.

As crianças que participarem do “Pátio Chef Kids” receberão avental, toque blanche (chapéu usado por chefs de cozinha) e um livro com as receitas preparadas durante a aula. Ao final, todos receberão certificado de “Chef Kids”.

*Com informações da assessoria