Alimentos vendidos no Carnaval serão fiscalizados pela Prefeitura

Antes de comprar, observar se os alimentos estão bem conservados e com boa aparência e cheiro. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A qualidade dos alimentos comercializados no sambódromo (zona Centro-oeste) e nos eventos de Carnaval de rua será alvo das fiscalizações programadas pela Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) a partir desta quinta-feira (21) até a próxima segunda-feira (24). Além de inspecionar pontos de venda de comidas e bebidas, os fiscais do órgão irão coletar amostras de alimentos para análise laboratorial e, ainda, avaliar as condições dos serviços móveis de saúde, colocados à disposição da população durante os desfiles.

Treze fiscais da Gerência de Vigilância de Produtos integram as equipes responsáveis pelo trabalho, que será realizado a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). “A vigilância faz parte do planejamento da Prefeitura de Manaus para garantir segurança à saúde durante o Carnaval”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. Ele acrescenta que as fiscalizações são a etapa final do trabalho iniciado pela Visa em dezembro do ano passado, com o cadastro de eventos e a orientação sanitária.

As vistorias no sambódromo e nas bandas e blocos de rua vão seguir um roteiro padrão de verificação de qualidade na manipulação, conservação e venda dos alimentos. “Os fiscais estarão em campo desde o início das atividades, verificando as barracas, orientando os responsáveis e, quando necessário, cobrando providências”, informa a diretora da Visa, Maria do Carmo Leão.

Itens

A gerente de Vigilância de Produtos do órgão, Hellen Souza, explica que durante as inspeções serão avaliados itens como o cuidado com a estrutura dos pontos de venda (fiação elétrica, limpeza e organização), equipamentos e utensílios (adequação e limpeza), condições do alimento (higiene dos recipientes, manuseio e refrigeração adequada), higiene pessoal de quem manuseia os produtos e o descarte de resíduos.

Ainda segundo ela, se forem identificadas irregularidades, os fiscais podem orientar para a correção imediata do problema, e em casos graves, autuar os responsáveis ou interditar o serviço, se houver risco iminente à saúde.

Além de vistoriar o local, as equipes de vigilância irão colher amostras dos alimentos, que passarão por análise microbiológica no Laboratório de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A medida tem a finalidade de assegurar que os alimentos possam ser rastreados, caso ocorram episódios de contaminação alimentar.

Conforme a gerente, o mesmo padrão de vistoria será aplicado nas bandas e blocos de rua, cujo trabalho segue até a próxima terça-feira, 25, em ações conjuntas com outros órgãos de fiscalização e controle.

“O trabalho de inspeção no Carnaval faz parte do cuidado permanente com eventos de massa”, destaca a gerente, acrescentando que o controle das condições sanitárias nesses eventos é feito para evitar a ocorrência de doenças de transmissão alimentar (DTAs). As DTAs ocorrem quando a pessoa ingere um alimento contaminado por vírus ou bactérias capazes de produzir desde casos leves de mal-estar até infecções graves que podem levar à morte.

Orientação

Para evitar riscos, a gerente orienta a população a, antes de comprar, observar se os alimentos estão bem conservados e com boa aparência e cheiro. Além disso, o consumidor deve verificar se estão quentes ou refrigerados de modo adequado (a maionese, por exemplo, deve estar gelada), se os utensílios das barracas são limpos e se o manipulador usa vestimenta adequada e se tem boa higiene. “Cuidados simples reduzem muito a possibilidade de transmissão de doenças e é isso o que queremos para a população neste Carnaval”, ressalta Hellen.