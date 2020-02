Banda das Cabritas acontece na 'Terça Gorda' de Carnaval em Manaus

A banda acontece na rua Jardim Botânico, no bairro São Jorge | Foto: Divulgação

Manaus - Realizada deste 2001, a tradicional “Banda das Cabritas 2020” acontece na próxima Terça-Feira Gorda de Carnaval (25) na rua Jardim Botânico, em frente à feira do Jardim dos Barés, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Segundo Emerson Soares, um dos organizadores da festa, a banda leva esse nome em homenagem ao apelido “Cabrita”, que a personagem Tieta tinha na novela brasileira. Com 20 anos de trajetória, os organizadores esperam receber um público de mais de 10 mil pessoas.

“A banda começou por conta de uma brincadeira entre amigos. Resolvemos criar um bloco na rua que fosse totalmente aberto para a comunidade. Não cobramos nada para ter acesso. A banda é considerada como uma das maiores bandas da Zona Oeste da cidade", contou.

A festança conta, ainda, com o apoio da Prefeitura de Manaus. "Participamos do edital da Manauscult [Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos] e conseguimos a terceira posição entre 110 bandas e blocos de rua de Manaus. Atingimos a pontuação máxima de 100 pontos. E isso já demonstra a qualidade do nosso evento”, comemorou Emerson.

Flyer de divulgação da banda | Foto: Divulgação

Estrutura

Ainda conforme Emerson, a “Banda das Cabritas” terá uma estrutura cedida pela Prefeitura de Manaus que compõem palco, som iluminação e banheiros químicos.

A equipe do bloco contratou profissionais para garantir o conforto e segurança dos foliões. Bombeiros civis, segurança e apoio de oficiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) estarão dispostos em todo o perímetro da banda.

Atrações

Além das tradicionais marchinhas de Carnaval, o bloco tem como atrações que tocarão os ritmos axé, pagode, sertanejo e até música eletrônica: Rafinha & Banda Elite do Samba, Jr. Toke A+ Hooriginal, Frutos do Pagode, e no comando DJ Denis Costa. A organização também está em tratativas para trazer uma bateria de Escola de Samba, ainda não confirmada.