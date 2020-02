Bloco do Parque 10 promete folia até às 3h da madruga de quarta

O local recebeu outros dois blocos de carnaval nas noites anteriores. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Três vezes eleito pelo público amazonense como um dos melhores blocos de carnaval de rua de Manaus, a 6ª edição Bloco do Parque 10 realiza, pela primeira vez, a folia no estacionamento da Universidade Nilton Lins (Avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, zona Sul) nesta terça-feira gorda de carnaval. O local, durante 3 dias se tornou a cidade do carnaval, onde recebeu mais outros dois blocos carnavalescos (Axerito e Vieiralves) .

Um total de dez atrações animam os brincantes, entre eles, Daniel Trindade, Grupo Estrelas, Dj Evandro, o cantor John Veiga, e o paulistano Jyou Guerra.

Esse ano a organização do espaço estava bem distribuída para o conforto dos foliões. "Nos temos bastante segurança. Áreas de divisões bem certinha, toda uma estrutura para receber os brincantes", disse Rafael, um dos representantes da organização do evento.

Com estimativa de mais de 30 mil pessoas, o bloco conta com barracas de comidas, bebidas, espaço para fotos, venda de copos customizados e até banca de glitter com a equipe do Gliterizi para enfeitar os foliões.

Ponto de encontro

Durante as lives que a equipe do Portal Em Tempo realizou no local, foram flagrados vários grupos de amigos, familiares e casai usando a criatividade nas fantasias. "Nós viemos de gatinhas, pois somos irmãs e queríamos vir iguais. Então somos as gatas siamesas", disse Márcia, uma das foliães.

O Matheus, que não perde um carnaval, foi fantasiado de cupido e, segundo ele, queria espalhar amor. "Escolhi essa fantasia para espalhar amor nesse carnaval e juntar muitos casais", comentou.

A mãe Mariva Matos, que estava fantasiada de policial, levou o filho Lorenzo, que também estava fantasiado para a diversão. "Trouxe o Lorenzo para mostrar um pouco da cultura do País. Carnaval é diversão. Quero ensinar a ele sobre como se divertir com cuidado", disse.