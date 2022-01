Prefeitura de Parintins cancela o Carnailha 2022

O Decreto Nº 006/2022-PGMP também define a permissão para a realização de eventos privados, com limite de 50% de capacidade do público, seguindo o que rege o Decreto Municipal nº 115/2021-PGMP. | Foto: Yuri Pinheiro

Parintins (AM) - A medida considera a disseminação da variante Ôminicron, que possui alto grau de contágio, e a decisão do Governo do Estado do Amazonas através do Decreto Estadual Nº 45.103, de 07 de janeiro de 2022, que cancela eventos para prevenir contaminações com o novo coronavírus.



O Decreto Nº 006/2022-PGMP também define a permissão para a realização de eventos privados, com limite de 50% de capacidade do público, seguindo o que rege o Decreto Municipal nº 115/2021-PGMP. O uso de máscaras nas ruas e espaços públicos continua sendo obrigatório.

" Nós estamos com essa nova variante. Já tivemos que cancelar a festa das Pastorinhas, cancelamos o Réveillon e lamentavelmente estamos cancelando o carnaval de rua de Parintins. Não podemos, em hipótese nenhuma, vacilar ou promover aglomeração no momento em que chega essa nova variante que está assustando o mundo inteiro e não diferente o Brasil " Bi Garcia, Prefeito de Parintins

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Artistas do carnaval se reúnem para decisão sobre desfiles em Manaus



Amazonas suspende grandes eventos e limita público em 200 pessoas

Blocos de rua e festas de Carnaval estão suspensos em Manaus