Van Sprinter é o comercial leve mais vendido em 2018

Com 2.169 unidades emplacadas, a Sprinter 415 CDI da Mercedes-Benz para transporte de passageiros foi a van mais vendida do Brasil em 2018 na categoria de 3,5 a 5 toneladas de PBT.

A linha Sprinter de vans de passageiros é composta por quatro versões: 9+1 (nove assentos para os passageiros mais o banco do motorista), 15+1, 17+1 e 20+1, com diversas opções de configuração de itens de conforto, segurança e tecnologia.

“Outro mérito desse modelo Sprinter é que ele foi também o veículo comercial leve mais vendido da categoria, considerando todas as marcas de vans, furgões e chassis”, diz Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

“O excelente desempenho comercial da Sprinter 415, nossa campeã de vendas, foi essencial para o crescimento de 20% nas nossas vendas gerais da linha de vans em 2018. Alcançamos um volume de emplacamentos de 3.506 unidades, frente a 2.926 unidades do ano anterior. Com isso, reafirmamos nossa liderança em vans, que passou de 55% para cerca de 60%, com as vendas puxadas especialmente pelo transporte executivo, turismo e escolar.

