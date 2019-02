Veja lançamentos de carros mais esperados para 2019

Fenabrave prevê aumento de 10% nas vendas de carros novos | Foto: Divulgação

Manaus - Comprar um carro requer pesquisa de mercado, comparação de preços, verificar vantagens e desvantagens do novo, do semi-novo e do usado, além de ver as formas de aquisição do novo veículo. Á vista, parcelado e clube de vantagens são apenas algumas das formas de pagamento. O mercado automobilístico vem cheio de novidades para quem quer trocar ou realizar o sonho de um carro novo neste ano.



De acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os emplacamentos de veículos novos, considerando todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros) somaram 303.319 unidades, o que representa alta de 12,73% na comparação com janeiro no ano passado.

A Fenabrave também divulgou suas projeções para o ano, no inicio de janeiro, que contemplam o aumento de 10,1% nas vendas totais de automóveis de todos os segmentos. Apenas para as vendas de automóveis e comerciais leves, somados, a expectativa é de alta de 11%.

Para te ajudar a escolher o carro dos sonhos, o Portal Em Tempo listou alguns lançamentos previstos para o ano de 2019. Confira:

Volkswagen

T-Cross

O lançamento da SUV da Volkswagen está previsto para o segundo trimestre de 2019 | Foto: Divulgação

O lançamento está previsto para o segundo trimestre de 2019. Esse SUV (veículo utilitário esportivo) é derivado do carro modelo Polo e terá motores turbinados. Os modelos de entrada serão equipados com o motor 1.0 TSI (turbo com injeção estratificada ou direta). Já os mais caros terão o 1.4 TSI de 150 cavalos.



A versão produzida no Brasil será equipada com luz de condução diurna (DRL) em LED, integrada ao farol de neblina ou na própria carcaça do farol, quando equipado com faróis full-LED. Além disso, o SUV terá freio a disco nas quatros rodas como item de série e todas as versões serão equipadas com o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC).

Polo GTS / Virtus GTS

Lançamento está previso para esse ano mas sem definição de data | Foto: Divulgação

A Volkswagen entrará no mundo dos hatchs esportivos do Brasil com esses dois modelos. O lançamento será ainda nesse ano, mas sem previsão ainda.



O que se sabe é que o visual é claramente inspirado no Polo GTI utilizado na Europa. O motor será de 1.4 TSI, 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque.

Chevrolet + GM Motors + Saic

Onix e Prisma ganham uma nova roupagem em 2019 | Foto: Divulgação

Onix



A Chevrolet está com uma nova linguagem de estilo. O hatch (tipo mais funcional e econômico que o sedan) será lançado no Brasil no início do segundo semestre de 2019. Os faróis invadem pouco as laterais. Ele terá motor 1.0 e três cilindros com direito a versão turbo. A empresa também aumentará o porta-malas que suportará mais de 300 litros.

Prisma

É possível já ver o novo prisma na China, pois ele será feito em uma parceria da General Motors (GM) com a empresa chinesa Saic. Por aqui, ele deve ser lançado no final do ano. Seguindo o padrão do hatch, ele terá um motor 1.0 com três cilindros em versão turbo.

O sedan terá 4,47 metros de comprimento (1 cm a menos que o veterano). O motor 1.0 será mais forte que o atual e terá como aliado o câmbio manual de seis marchas. Os faróis não deverão invadir muito as laterais e contam com luzes diurnas. A grade dividida é separada do bocão inferior apenas por um filete cromado. O que se sabe até agora é que ele ainda está em fase de teste, por isso, apenas se tem ideia do que estará por vir no final do ano.

JAC Motors

JAC E 40

Carro elétrico mais econômico ele tem autonomia para até 300km | Foto: Divulgação

O modelo JAC E 40 da Jac Motors será totalmente elétrico e terá um valor de mercado de R$ 129.990 mil. O lançamento é previsto para junho deste ano. Se comparado com outros carros elétricos, como o Renault Zoe, ele é um dos modelos mais baratos.



O E40 é equipado com um motor de 115 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque entregues instantaneamente. O modelo tem autonomia de até 300 km e pode alcançar 130 km/h no modo sport (autonomia reduzida). As informações são da JAC Motors.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Classe X

O carro é uma combinação | Foto: Divulgação

O carro combinará robustez de uma picape com o conforto e equipamentos dos carros de luxo da Mercedes. O veículo terá caixas de rodas com arcos menos marcados e a caçamba com discretos vincos horizontais na tampa e lanternas Leds, estreitas e verticais, que não invadem a laterais. Já no interior, terá quadro de instrumentos e central multimídia com tela de 8,4 polegadas.



Cotada para o final do segundo semestre de 2019, a Classe X será a primeira picape produzida por uma fabricante de luxo. A produção será feita na Argentina. Ela deve ser vendida com preços superiores a R$ 200 mil, se levar em consideração os valores da Amarok e Hilux em suas versões mais caras.

Kia

Kia Rio

O hatch será feito no México | Foto: Divulgação

Sem data específica estabelecida, e ainda sem definição de preço, o hatch deve ser comercializado no país nas versões EX e LX equipadas com motor 1.6 Flex. Ele será importado do México e também contará com opção de transmissão manual ou automática de seis velocidades.



O motor rende 7,0 km/l na cidade com etanol e 10,2 km/l com gasolina. O Kia Rio tem 4,06 metros de comprimento, 2,58 m de entre-eixos, 1,72 m de largura e 1,45 m de altura.

Hyundai

HB20

HB 20 trará poucas novidades em sua segunda geração | Foto: Divulgação

A segunda geração do hatch não crescerá nem mudará tanto. A motorização deve continuar a mesma que da primeira geração. Na parte mecânica, continuará havendo pelo menos duas opções de motor. O propulsor 1.0 aspirado terá melhorias. O lançamento deverá ser feito no mês de setembro.



Fiat Manaus

Empresa pretende lançar novas SUV mas ainda não tem, data estabelecida | Foto: Divulgação

A Fiat lançará três novos modelos SUV’s até 2022. Contudo, não deixou claro se algum desses deverá ser lançado em 2019. Um novo SUV gera expectativas para toda a rede.



Segundo a Murano Veículos de Manaus, a expectativa de vendas nesse ramo da indústria é de crescimento de 11%, em relação a 2018, previsto principalmente na venda direta, onde o mercado tende a aumentar em 13,2%, e o varejo, em 8,7%.

A empresa também ressaltou, por meio de nota, que possui modelos novos lançados, como Cronos (2018), Argo (2017), Toro (2016) e Mobi (2016).

“Esses produtos vieram embarcados de muita tecnologia e voltados para o público que procura design moderno e um acabamento superior em seus carros. Isso tornou a Toro líder do seu segmento em 2018”, informou na nota.

