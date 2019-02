Renault Duster continua competitivo no mercado

Houve um tempo nem tão distante, na primeira metade desta década, em que o mercado brasileiro de utilitários esportivos compactos era disputado basicamente por dois modelos: Ford EcoSport e Renault Duster. Alguns anos e mais de uma dúzia de lançamentos depois, quem lidera o segmento de SUVs é o médio Jeep Compass, que vendeu pouco mais de 5 mil unidades mensais em 2018.

Entre os compactos, a briga ficou apertada entre “novatos” como o Hyundai Creta, o Honda HR-V, o Nissan Kicks e o Jeep Renegade, todos com vendas próximas das 4 mil unidades mensais no ano passado. Justamente a média de vendas que o Duster obteve em 2014, antes da “invasão” de novos concorrentes – entre eles o “companheiro de vitrine” Renault Captur, lançado em 2017 e que bateu 2.200 emplacamentos mensais em 2018.

Já o SUV mais veterano da Renault anda em uma fase mais discreta e emplacou somente 1.965 unidades mensais no ano que passou. Lançado no final de 2011, originário da marca romena Dacia, o Duster aguarda uma nova geração, já lançada na Europa e prevista para o Brasil para o final deste ano.

Enquanto isso, para melhorar sua relação custo-benefício, que sempre foi um dos pontos fortes do modelo, incorporou há seis meses o trem de força do Nissan Kicks e já adotado também no Captur, com motor 1.6 SCE de 16 válvulas e câmbio CVT – a Renault e a Nissan, assim como a Dacia e a Mitsubishi, pertencem ao mesmo grupo automotivo.

O câmbio Xtronic CVT chegou para atender à crescente demanda por modelos automáticos, que gradativamente ganham espaço em todos os segmentos no mercado brasileiro. Até então, quem queria um Duster automático precisava se contentar com o antigo câmbio de 4 marchas, que só equipa as versões com motor 2.0 – o 1.6 só oferecia o manual.

Junto com o CVT, veio o motor 1.6 16V da família SCe, de origem Nissan, que tem bloco de alumínio e duplo comando variável na admissão e é mais moderno e mais leve que o 1.6 16V da Renault anteriormente utilizado. Agora são 118/120 cavalos de potência com gasolina/etanol – o motor antigo ficava em 110/115 cavalos. O torque também subiu um pouco e passou de 15,9 kgfm para 16,2 kgfm a 4 mil rpm.

Por fora, o design não nega a idade do Duster. O estilo quadradão já está bem datado, mas transmite uma rusticidade que tem lá seus admiradores. Por dentro, o Duster continua tendo como um dos principais destaques o espaço interno, com área para cinco adultos e um porta-malas de 475 litros, um dos maiores da categoria.

Em termos de “decoração”, a versão Dynamique avaliada traz forração de couro nos bancos, com detalhes em marrom que aparecem também no painel. No console central, o revestimento é em black piano. O sistema multimídia Media Nav Evolution com tela touchscreen 7’’ e navegação GPS, com Rádio 3D Sound by Arkamys com conexão USB e auxiliar integrado e comando de áudio e celular na coluna de direção são de série na versão Dynamique.

Com o lançamento do estiloso Captur, a Renault dividiu sua oferta de utilitários compactos em dois modelos, ficando o Duster com o apelo mais rústico. Curiosamente, a combinação das vendas de Duster e Captur, que somaram 2.165 unidades mensais no ano passado, coloca a Renault como a atual marca líder de vendas entre os SUVs compactos - superou as 2.081 unidades mensais que o Hyundai Creta, o modelo mais vendido do segmento em 2018.

Talvez a marca francesa esteja reinterpretando a estratégia de guerra do ditador romano César, que dizia em bom latim “divide et impera” – algo como “dividir para reinar”. De qualquer forma, se a nova geração der ao Duster o aspecto de modernidade que lhe falta, o modelo tem elementos para reconquistar os antigos patamares e, quem sabe, voltar a brigar pela liderança do segmento.

Principalmente se mantiver os preços competitivos, que sempre foram um dos atrativos do modelo. O Renault Duster 1.6 16V SCe X-Tronic CVT Dynamique é oferecido pelo preço inicial de R$ 86.990 – R$ 6 mil a mais do que a mesma versão com câmbio manual.

