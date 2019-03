10 carros mais vendidos do Brasil em fevereiro, veja a lista:

O segundo mês de 2019 foi bastante positivo para o segmento automotivo no Brasil. A liderança entre os carros mais vendidos continua nas mãos do Chevrolet Onix, que emplacou 18.392 unidades vendidas e se manteve na primeira colocação do ranking pelo quarto mês consecutivo.

A segunda e a terceira posições do ranking continuam com os mesmos carros, mas em situações invertidas. O Hyundai HB20, que em janeiro de 2019 ocupou o terceiro posto, em fevereiro assumiu a vice-liderança, com 8.055 unidades vendidas.

O Ford Ka, por sua vez, desceu do 2º para o 3º lugar, com 7.633 carros emplacados nos 28 dias do mês de fevereiro.

As principais surpresas do top 10, no entanto, ficaram por conta da Fiat. A montadora, que, em janeiro, colocou o Mobi como oitavo modelo mais vendido, fechou fevereiro com três modelos da gama entre os mais emplacados.

Na 4ª posição aparece o Argo, com 6.674 carros vendidos, seguido de perto pela “irmã” Strada, que emplacou 6.553 novos veículos. O Mobi se manteve na 8ª colocação, com 4.885 unidades vendidas.

Entre os SUVs, novamente foi o Renegade, da Jeep, que conquistou a melhor posição entre os mais vendidos de fevereiro. O modelo ficou em 10º lugar, com 4.706 unidades emplacadas, bem perto do Volkswagen Polo (4.813).

Vendas continuam em crescimento

Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), os emplacamentos de veículos, somando-se todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários etc), cresceram 20,05% no bimestre quando comparados ao mesmo período de 2018.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram emplacados 599.188 veículos contra 499.117 em 2018. Os números somente do mês de fevereiro apontaram a comercialização de 295.880 carros novos, o que representa uma alta de 28,62% em relação ao ano anterior (230.042).

Em entrevista para o site da entidade, Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, creditou o crescimento dos números à retomada da economia no País.

“Estamos atravessando mais uma etapa da recuperação do setor, visualizando a continuidade da queda na inadimplência, um crescimento, ainda que modesto, na geração de empregos, o controle da inflação e das taxas de juros, a confiança do consumidor e do empresário em alta e, ainda, o aumento na oferta de crédito”, disse.

Confira abaixo o top 10 completo dos carros mais vendidos em fevereiro no Brasil

1º Chevrolet Onix: 18.392 unidades

2º Hyundai HB20: 8.055 unidades

3º Ford Ka: 7.633 unidades

4º Fiat Argo: 6.674 unidades

5º Fiat Strada: 6.553

6º Chevrolet Prisma: 6.499 unidades

7º Renault Kwid: 5.437 unidades

8º Fiat Mobi: 4.855 unidades

9º Volkswagen Polo: 4.813

10º Jeep Compass: 4.706 unidades





*Com informações da Huffpostbrasil





