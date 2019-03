Nissan produz carro da Liga dos Campeões e Fiat se junta à CBF

O Kicks Uefa Champions League se diferencia pelo aerokit | Foto: Divulgação





Patrocinadora do torneio dos campeões da Europa, a Nissan apresenta a série especial Kicks Uefa Champions League, limitada a 600 unidades, com preço de R$ 95.290. O trem de força é o mesmo de toda a linha Kicks, com o motor 1.6 de 114 cavalos de potência associado ao câmbio Xtronic CVT.

Produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), o Kicks Uefa Champions League se diferencia pelo aerokit, composto por spoiler nos para-choques dianteiro e traseiro e soleiras das portas, emblemas da competição europeia nas colunas C (as de trás), nas portas da frente e na tela de abertura do sistema multimídia e numeração de cada unidade da série estampada na grade do radiador.

No quesito segurança, a versão tem airbags frontais, laterais e de cortina. O modelo tem uma única opção de pintura biton: vermelha com teto preto. As rodas de liga leve aro 17’’ são em preto brilhante e as saídas do ar-condicionado ganharam detalhes no acabamento no mesmo vermelho da carroceria.

Substituição na Seleção Brasileira

Sai a Chevrolet e entra a Fiat. O anúncio do novo patrocínio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro, por Antonio Filosa, presidente da FCA para a América Latina, e por Rogério Caboclo, presidente eleito da confederação de futebol. O patrocínio tem duração de quatro anos e abrange todas as seleções: de base, olímpicas e principais, masculinas e femininas.

O vínculo cobre competições internacionais como a Copa do Mundo Feminina (França, neste ano), a Copa América no Brasil em 2019, a Copa América de 2020, na Argentina e na Colômbia, os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

“Como a mais brasileira de todas as fabricantes de automóveis, é com muito orgulho que a Fiat se torna patrocinadora oficial das seleções brasileiras, unindo duas grandes paixões do nosso país: futebol e carros”, afirma Filosa, um italiano de nascimento que se descreve como “um brasileiro de família, de residência e de coração”.

