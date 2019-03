Honda inaugura sua segunda fábrica de automóveis no Brasil

Nova fábrica da Honda em Itirapina, interior de São Paulo | Foto: Divulgação

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. (HAB) realizou a cerimônia oficial que marcou a inauguração de sua nova fábrica de automóveis no País, localizada na cidade de Itirapina, interior do Estado de São Paulo.



O evento, que ocorreu nas instalações da nova unidade, contou com a presença de João Doria, Governador do Estado de São Paulo; José Maria Candido, Prefeito do Município de Itirapina; Issao Mizoguchi, presidente da Honda South America, além de outras autoridades municipais, estaduais e federais; representantes de entidades governamentais, associações de classe, concessionárias do grupo Honda e profissionais da imprensa.

Localizada a aproximadamente 200 km da capital e 100 km da planta de automóveis de Sumaré, a fábrica iniciou suas operações no dia 27 de fevereiro, com o faturamento do primeiro Fit produzido no local."É um grande orgulho inaugurar a segunda fábrica de automóveis da Honda no Brasil.

Contar com o prestígio e a confiança dos consumidores brasileiros é o que nos motiva a seguirmos investindo para contribuir com o desenvolvimento social e econômico da nação", afirma Issao Mizoguchi, presidente da Honda South America.



A Honda anunciou em abril de 2018, o plano de reestruturação de seu sistema produtivo de automóveis no País, com o objetivo de fortalecer e maximizar a competitividade de seu negócio. Nessa nova estrutura, a produção de automóveis será transferida por completo da fábrica de Sumaré (SP) para a nova planta.

Com investimento total de aproximadamente R$ 1 bilhão, incluindo a aquisição do terreno de 5,8 milhões m², compra de equipamentos e construção do prédio administrativo, a fábrica de Itirapina tem capacidade nominal de 120 mil unidades ao ano, em dois turnos, devendo empregar cerca de 2 mil funcionários.

O primeiro modelo a sair da linha de montagem foi o Fit, cuja produção diária alcança 90 unidades. Gradualmente, os demais automóveis fabricados no país também passarão a ser produzidos na unidade. A conclusão dessa transferência está prevista para 2021.



Em Sumaré, permanecem atividades que receberam investimentos recentes: produção do conjunto motor, incluindo Fundição e Usinagem; Injeção Plástica; Ferramentaria; Engenharia da Qualidade; Planejamento Industrial e Logística.

Honda no Brasil



Moto Honda da Amazônia

Sobre a Honda no Brasil: Em 1971, a Honda iniciava no Brasil as vendas de suas primeiras motocicletas importadas. Cinco anos depois, era inaugurada a fábrica da Moto Honda da Amazônia, em Manaus, de onde saiu a primeira CG, até hoje o veículo mais vendido do Brasil.

De lá para cá, a unidade produziu mais de 24 milhões de motos, além de quadriciclos e de motores estacionários que formam a linha de Produtos de Força da Honda no País, também composta por motobombas, roçadeiras, geradores, entre outros.

Para facilitar o acesso aos produtos da marca, em 1981 nasceu o Consórcio Honda, hoje a maior administradora de consórcios do mercado nacional, que faz parte da estrutura da Honda Serviços Financeiros, também composta pela Seguros Honda e o Banco Honda. Dando continuidade à trajetória de crescimento, em 1992 chegavam ao Brasil os primeiros automóveis Honda importados.

Honda Automóveis

Em 1997, a Honda Automóveis do Brasil iniciava a produção do Civic, em Sumaré (SP), de onde já saíram mais de 1,8 milhão de veículos. A segunda planta de automóveis da marca, construída na cidade de Itirapina (SP), concentrará, a partir de 2021, toda produção dos modelos locais, enquanto a unidade de Sumaré se consolidará como centro de produção de motores e componentes, desenvolvimento de automóveis, estratégia e gestão dos negócios do grupo Honda.

Durante esses anos a empresa também inaugurou Centros Educacionais de Trânsito, de Treinamento Técnico, de Distribuição de Peças e de Pesquisa & Desenvolvimento. Estruturou uma rede de concessionárias hoje composta por aproximadamente 1.300 endereços.

