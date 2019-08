Vai comprar carro? Shopping em Manaus realiza feirão no domingo

Ocorre neste domingo (18) o Auto Parks Amazonas, uma das maiores feiras de compra e venda de veículos da Região Norte do País. | Foto: Divulgação

Manaus - A partir de domingo (18), das 7h ao meio-dia, o edifício garagem do Amazonas Shopping, na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul da capital, passa a contar com a Auto Parks Amazonas, considerada uma das maiores feiras de compra e venda de veículos da Região Norte do País.

“A Auto Parks vai oferecer toda a facilidade para aqueles que desejam comprar ou vender um carro, uma moto. Além da negociação, a partir do dia 8 de setembro, iremos oferecer, também, serviços inéditos em Manaus. Isto porque o nosso cliente poderá resolver toda sua vida em um único lugar”, comenta Paulo Júnior, um dos organizadores do evento.

Ainda de acordo com Júnior, com a chegada da chamada ‘Fase 2’, a Auto Parks Amazonas terá a participação de empresas de alarmes, som e dispositivos de rastreamentos, por exemplo.

“A nossa intenção é oferecer todo um ‘portfólio’ de produtos e serviços que a cidade nunca viu. Justamente por isso estamos reunindo lojistas, concessionárias... Tudo em um ambiente comercial, mas com toques de entretenimento para fechar negócio e, ao mesmo tempo, curtir um domingo com a família e amigos”, ressalta ele, lembrando que haverá, ainda, uma praça de alimentação no local.

Outro destaque da feira é o valor do ticket do evento que custará R$ 8, tanto para comprador quanto para o expositor. “A escolha por fazermos o evento em um lugar fechado é justamente para manter a segurança dos nossos clientes e também o conforto. Quem for até o Auto Parks pagará um valor único para desfrutar do melhor que existe na cidade quando se fala do universo automobilístico”, finaliza Júnior.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 992047444 ou pela perfil oficial no Instagram (@autoparksam).

*Com informações da Assessoria