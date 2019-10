Chevrolet Prisma muda e ganha novo espaço

O câmbio é sempre manual de seis velocidades. | Foto: Divulgação

O Chevrolet Prisma Joy está de de cara nova. Também mudou o nome e o preço. A versão perdeu o "Prisma" e agora recebe o nome de Joy Plus. O preço inicial passa a ser de R$ 51.120. O design também foi atualizado, mas com o visual da geração anterior do sedã.

O Joy Plus não possui o motor 1.4 que equipava versões mais caras do Prisma, muito menos o novo 1.0 turbo. A motorização fica por conta do 1.0 aspirado do Prisma Joy, de até 80 cv com torque de 9,8 kgfm. O câmbio é sempre manual de seis velocidades.

Por mais R$ 700 reais, é possível levar para casa um Plus Black. O novo pacote equipada o sedã com rodas de aço de 15 polegadas com calotas escurecidas, logotipo Chevrolet na cor preta, grade frontal em preto High Gloss (preto brilhante), faróis com máscara negra e detalhes cromados. Por dentro, o volante também tem preto brilhante. O porta-malas do carro é de 500 litros. O pacote todo sai por R$ 51.820.