Como será a nova Strada, da Fiat?

Após 24 anos, a pick up Strada , da Fiat, ganhará, enfim, uma nova geração. A pick up mais vendida do Brasil ficará mais encorpada com a “nova” plataforma emprestada do Mobi. A estrutura sofreu tantas modificações a ponto de ampliar o espaço interno e permitir a adoção de quatro portas.

Dimensões da nova Strada

Outra grande novidade é o aumento das dimensões. A nova Strada cabine dupla terá o porte parecido com o da Renault Duster Oroch, que possui 4,69 metros de comprimento e 2,82 m de distância entre os eixos. A picape também terá, pela primeira vez, uma versão cabine dupla com quatro portas e capacidade para levar três ocupantes atrás. A atual, de três portas, é homologada para levar apenas duas pessoas na parte traseira.

Motor:

A motorização das configurações mais caras será o conhecido 1.3 Firefly de 109/101 cv e 14,2/13,7 kgfm de torque que equipa o hatch Argo e o sedã Cronos. A nova Strada chegará no primeiro trimestre nas versões de entrada, mais voltadas ao trabalho. As configurações mais caras levarão sob o capô o Firefly 1.3 de até 109 cv do Argo – com opção de câmbio automático CVT no futuro.

Preço:

A picape não deverá fugir muito da seara de preços atual, ficando posicionada entre R$ 70 mil e R$ 90 mil.