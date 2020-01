Ford celebra 55 anos de Mustang com edição especial: Black Shadow

A Ford anunciou o lançamento do Mustang Black Shadow no final do ano passado. A série especial comemora 55 anos de criação do esportivo. O presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, em um encontro com a imprensa, revelou novas estratégias da empresa no Brasil.

O novo modelo aposta no visual exclusivo e traz algumas diferenças estéticas como teto pintado, rodas, aerofólio e emblemas pintados de preto, faixas que atravessam a carroceria, entre outros.

Por dentro, a versão especial traz uma plaqueta que difere a série em relação as demais unidades do Mustang e tem detalhes em fibra de carbono sem pintura no interior, como no painel e na alavanca de câmbio.

O motor é o mesmo 5.0 V8 de 466 cv, associado ao câmbio automático de 10 marchas. O modelo está à venda por R$ 328.900, ou R$ 13 mil a mais do que a versão GT.

“Este ano [2019] celebramos 100 anos da Ford no Brasil e lançamos as bases para construir um negócio mais ágil, eficiente e centrado no consumidor, nos preparando para os próximos 100 anos. Para nós, é o começo de uma nova era”, disse o executivo Lyle Watters. Em 2019, a empresa passou por mudanças estruturais importantes na América do Sul, preparando-se para as transformações da tecnologia, do mercado e do perfil dos consumidores na próxima década.