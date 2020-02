Hatch KIA RIO é lançado em Manaus

hatch KIA RIO é o mais recente lançamento da Kia Motors no Brasil | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com design atraente e uma ampla lista de itens de série, o hatch KIA RIO é o mais recente lançamento da Kia Motors no Brasil e apresenta uma atrativa combinação de desempenho, tecnologia, recursos de segurança e conveniência, com uma divertida experiência de condução.

“Seu design externo, qualidade de acabamento e conectividade vão surpreender o consumidor brasileiro de todas as idades, mas em especial os jovens. Trata-se de um carro produzido para competir no mercado internacional, ou seja, com detalhes de acabamento superiores, enquanto os hatches aqui montados atendem somente a requisitos peculiares do mercado interno nacional”, enfatiza José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.

Em sua quarta geração, o KIA RIO tem o status de um dos modelos mais vendidos da história da montadora sul-coreana, com mais 6,7 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo a partir do ano de 2000.

Fabricado no México, o KIA RIO está disponível nas concessionárias brasileiras em duas versões: uma LX, a partir de R$ 69.990,00, e uma EX, a partir de R$ 78.990,00. Ambas possuem garantia de cinco anos, uma das maiores garantias oferecidas no País e certamente um grande destaque em frente aos concorrentes.

Uma marca global



A Kia Motors é conhecida por possuir uma das famílias de veículos mais completa entre as marcas nacionais e importadas. Possui uma longa história de produção regional em variados mercados para atender às necessidades específicas dos consumidores locais, com operação de montagem no Equador, Irã, Malásia, Rússia, Uruguai e Vietnã. Na Coreia do Sul, a Kia opera três grandes instalações de montagem de veículos, bem como um grande centro de pesquisa e desenvolvimento de nível mundial. No Brasil, a marca já possui 27 anos de mercado, conta com um amplo depósito de peças e um moderno recém-inaugurado Centro Tecnológico com mais de 5.900m2.

Em Manaus, a Martins Import é a pioneira na distribuição da marca sul-coreana. A concessionária teve suas atividades iniciadas em 2002 e desde 2012 atende em uma ampla sede, própria para comportar a grandiosidade que a marca KIA possui, oferecendo com exclusividade modelos como o SUV Kia Sportage, o sedã Kia Cerato, o utilitário Kia Bongo e agora uma das maiores novidades do setor automotivo brasileiro, o novíssimo hatch KIA RIO.

Martins Import

O Novo Kia Rio e os demais modelos da marca sã vendidos em Manaus exclusivamente na concessionária Martins Import Kia, localizada na Av. Torquato Tapajós, 5552, Flores.