Casal doa coleção de carros de US$ 10 milhões para universidade

O casal Nicholas e Lee Begovich optou por uma maneira original para fazer uma doação para a Universidade do Estado da Califórnia (EUA). Eles transferiram para a instituição de ensino uma coleção de 15 carros esportivos clássicos, com valor total estimado em US$ 10 milhões (cerca de R$ 45 milhões).

A relação de carros inclui modelos relativamente comuns como um Jaguar XK120, um Porsche Speedster 1600 Super e um Mercedes-Benz 300 SL “Asa de Gaivota”, mas também raridades como um Porsche 904 GTS de 1964 e nada menos que duas das 84 unidades produzidas do Pegaso Z-102, um esportivo espanhol feito por uma projetado por uma fabricante de caminhões.

A ideia é que, assim que os proprietários morrerem, os carros sejam leiloados e os recursos obtidos com a venda sejam destinados para o Centro de Pesquisa de Ondas Gravitacionais e Astronomia da universidade, que será renomeado em honra dos seus benfeitores.