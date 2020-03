Venda de automóveis e veículos comerciais leves cresce em fevereiro

Em fevereiro, a venda de veículos novos no Brasil, considerando-se apenas os automóveis e veículos comerciais leves (picapes e furgões), cresceu 1,48% sobre fevereiro do ano passado e 4,63% sobre janeiro deste ano, com o emplacamento de 192.639 unidades. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (2) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Quando se somam caminhões e ônibus novos às vendas de automóveis e comerciais leves, houve crescimento de 1,18% em relação a fevereiro do ano passado e de 3,89% na comparação com janeiro.

Porém, quando se considera o emplacamento de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), registra-se queda de 0,92% na comparação anual e de 1,76% sobre janeiro, com a comercialização de 293.157 unidades.

Acumulado do ano

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a venda de todos os segmentos registrou queda de -1,27%, com a venda de 591.565 unidades.

Considerando-se apenas os emplacamentos de automóveis e comerciais leves no acumulado do ano, houve queda de 0,98%, com o emplacamento de 376.756 unidades.