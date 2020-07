Nova Strada 2021 já tem mais de 6 mil unidades vendidas, diz Fiat

| Foto:

A nova pick-up Strada 2021 ançada pela montadora Fiat já contabiliza 6 mil unidades vendidas, entre carros entregues e encomendados. O resultado, de acordo com a Fiat, supera as expectativas da própria marca principalmente pelo momento atual de pandemia, que ainda mantém algumas concessionárias fechadas e muitas funcionando em horário restrito.

O diretor da Brand Fiat, Herlander Zola, disse em entrevista, esperar que o novo modelo venda 20% a mais que o modelo antecessor.

A nova geração da Strada chegou trazendo diversas novidades para a picape, como a cabine dupla com quatro portas, o motor 1.3 Firefly emprestado do Argo e a central multimídia UConnect de 7" com conexão Apple Carplay e Android Auto sem fio (via Bluetooth).

| Foto:

A versão cabine simples ganhou um espaço extra na cabine atrás dos bancos e passou a se chamar "Cabine Plus".

Para atender aos frotistas, a Fiat manteve o motor 1.4 Fire da antiga Strada na versão de entrada Endurance, bem como a direção hidráulica - nas demais, a assistência agora é elétrica.

Nova Strada:

A nova pick-up Strada 2021 ançada pela montadora Fiat já contabiliza 6 mil unidades vendidas, entre carros entregues e encomendados | Foto: Divulgação

Nova Fiat Strada 2021 tem descontos de até 16% para venda direta; veja preços Nova Fiat Strada 2021 é lançada com preços entre R$ 63.590 e R$ 79.990

Todas as configurações da nova Strada receberam controle de estabilidade (ESP) e controle de tração com função de bloqueio de diferencial eletrônico (E-Locker). As versões de cabine dupla ganharam ainda airbags laterais (totalizando 4 bolsas infláveis), enquanto a de topo Volcano incorporou ainda os faróis de LED.

As vendas do modelo no varejo tem respondido por 50% da demanda. Na antiga Strada, o público era majoritariamente frotista, com o modelo chegando a ter mais de 90% de seu mercado nas chamadas vendas diretas.

A nova Strada tem descontos de até 16% para compras com CNPJ, ou seja, para empresas ou produtores rurais.





Leia mais sobre carros: https://d.emtempo.com.br/maquinas-incriveis