Fiat vira 'Pop' e muda logo

A Fiat mudou a sua Logo para ter um design mais 'pop', mais moderno. | Foto: Reprodução

A Fiat mudou a sua Logo para ter um design mais 'pop', mais moderno. Com objetivo de dialogar com os novos clientes a marca busca um visual mais informal, leve e conectado.O novo logotipo já está na nova Strada e também estará presente nos próximos lançamentos da empresa. Ele o escudo bordo criado em 2006. A Fiat diz que a mudança alcançará três pilares: produtos, experiência do consumidor e comunicação.

Outra que atualizou a logomarca foi a BMW, com o intuito de ressaltar o empenho da empresa em sua nova fase de eletrificação e conectividade.

Qual a mudança para o consumidor?

A Fiat revelou que as mudanças chegarão aos novos produtos e serviços: a empresa lançará em breve novos motores turbo, novo câmbio automático CVT, novos SUVs e o novo 500 elétrico, que chegará ao Brasil em breve.

Outro logotipo que voltou a ser usado pela montadora é o Fiat Flag, ícone que foi resgatado e repaginado. As quatro barras representam as quatro letras do nome da montadora e remetem à cor da bandeira italiana.

Lojas

As concessionárias também vão mudar e os espaços serão redesenhados. A fachada será diferente e terá o novo logotipo da marca em um totem vermelho. Os pontos de venda ganharão um novo café e espaço kids.

História

A Fiat já passou por diversas atualizações no emblema, como ocorre com 100% dos fabricantes. A última alteração durou pouco tempo. Promovida em 2006, estreou com o hatch Bravo. Mudava o fundo azul por um tom vinho, e modernização da tipografia.

Leia mais:

Webmotors divulga os carros mais buscados pelos brasileiros

Adaf vistoria aproximadamente 300 veículos em áreas de acesso a Manaus