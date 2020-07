Transferência digital do carro chega em setembro

Um sistema que permite a transferência digital do carro, de forma 100% segura, chamado Renave | Foto: Reprodução

Um sistema que permite a transferência digital do carro, de forma 100% segura, chamado Renave, já está em testes por concessionárias e revendedoras de carros de Santa Catarina. A tecnologia tem como objetivo transferir a propriedade do veículo por computador, sem necessidade de assinaturas físicas e documentação oficial cartorial

O Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque) deverá ser expandido também para Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo nas próximas semanas - a previsão é de que, em setembro, já funcione em todo o país. Desenvolvida pelo Serpro para o Denatran, foi um dos destaques do Digital Week Minfra, que aconteceu na semana passada.

Com esse novo equipamento, a empresa que compra e vende veículos usados pode fazer o registro de entrada e saída diretamente no órgão de trânsito responsável pelo licenciamento - e assumir, ela mesma, a transferência, de modo que muitos procedimentos burocráticos acabem.

"Este é o fim de uma espera que custa, em média, 15 dias para o proprietário e também do costume informal e não recomendável da entrega do DUT em branco", explica o diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro.

Agora, com CNH e CRLV digitais, quase todos os procedimentos de negociação automotiva podem ser feitos digitalmente. Hoje, porém, o DUT ainda é um serviço que demanda muitas etapas.

