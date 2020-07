Nivus é o 1º carro da VW Brasil desenvolvido de maneira 100% virtual

Classificado pela imprensa especializada como primeiro ‘smartcar’ do Brasil | Foto: Reprodução

O Volkswagen Nivus foi o primeiro modelo da Volkswagen do Brasil projetado de maneira 100% virtual. Classificado pela imprensa especializada como primeiro ‘smartcar’ do Brasil, dispensando a utilização de protótipos físicos, o que reduz o tempo de desenvolvimento e o custo, entre outras vantagens.

Para entender mais sobre este processo inovador e outras características do Nivus, convidamos para um bate-papo José Loureiro, Gerente Executivo de Desenvolvimento do Veículo Completo da Volkswagen do Brasil .



Qual o nível de utilização de ferramentas digitais e processos virtuais no projeto do Volkswagen Nivus?

O Nivus é o primeiro carro da Volkswagen do Brasil desenvolvido de maneira 100% virtual. Aqui na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), construímos um Laboratório de Protótipo Virtual, que nos permite desenvolver veículos do zero utilizando recursos tecnológicos como realidade virtual e realidade aumentada. Além disso, as simulações matemáticas realizadas pelas áreas de Engenharia possibilitam a avaliação prévia do veículo completo. Por conta da altíssima precisão dessas novas ferramentas, não foi necessário construir um protótipo físico sequer do Nivus, por exemplo. No passado, apenas como uma base de comparação, eram feitos de 30 a 40 protótipos físicos ao longo do desenvolvimento de um veículo novo.

E quais são os benefícios de desenvolver um carro de maneira 100% virtual, como foi o Nivus?

São muitos. A começar pela otimização do desenvolvimento do projeto, tornando o processo muito mais eficaz, reduzindo tempo e custos em comparação aos projetos anteriores. Essa metodologia de trabalho virtual permite analisar a montagem das peças e o espaço livre entre os sistemas. Possibilita também ao Engenheiro promover uma imersão virtual no veículo, realizando avaliações de aparência, acessibilidade, funcionalidade e campo visual, através dos vidros e espelhos. Prosseguindo nessa imersão virtual, o Engenheiro pode realizar a avaliação externa do veículo em 3D, verificando os acessos ao porta-malas, às portas, capô e outros. Outro ponto a ser destacado é a quantidade de simulações efetuadas pelos times de Engenharia, a qual requer uma coordenação centralizada das atividades. Por meio desses ensaios virtuais, é possível realizar análises estruturais, segurança veicular, sistemas de arrefecimento do motor, aerodinâmica, consumo de combustível, acústica veicular, entre outros.

Como produto, podemos dizer que o Nivus teve a sorte de herdar uma receita de muito sucesso da família MQB A0?

Sim! O Nivus segue uma receita de sucesso, mas posso garantir que ele tem um ‘tempero’ próprio. Ele é mais um produto desenvolvido utilizando a Estratégia Modular MQB A0, a mesma de outros veículos da marca, como Polo, Virtus e T‑Cross, e que permite adotar o processo produtivo mais moderno do Grupo Volkswagen no mundo. Nesta plataforma, conseguimos variar o balanço dianteiro, balanço traseiro e o tamanho do entre-eixos, sendo que a única distância padronizada é a do centro do eixo dianteiro até a pedaleira. Um detalhe muito importante da Estratégia Modular MQB A0 é a capacidade de compartilhar itens de tecnologia. Um exemplo que ilustra perfeitamente essa versatilidade é o Nivus, equipado agora com o ACC (Adaptive Cruise Control), recurso presente até então somente em veículos maiores, de segmentos superiores.

Então podemos dizer que a excelente capacidade do porta-malas é resultado dos benefícios construtivos da plataforma MQB?

Exatamente. Como ela (plataforma MQB) nos permite variações de suas dimensões, conseguimos aplicar um balanço traseiro de 856 milímetros para o Nivus, fundamental para que o porta-malas tivesse uma capacidade de 415 litros, uma das maiores entre os modelos compactos, seja hatch ou SUV. A tampa do porta-malas tem trava elétrica - pode ser aberta também por meio de um botão virtual no VW Play - e oferece uma abertura ampla, permitindo o acesso de objetos grandes com muita facilidade. O Nivus tem ainda 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos.

E qual é o conjunto de motor e transmissão do Nivus?

O Nivus chega sempre equipado com o consagrado motor 200 TSI de três cilindros, Total Flex, turbo alimentado e com injeção direta de combustível, que desenvolve até 128 cv de potência máxima a 5.500 rpm e um excelente torque de 20,4 kgfm já a partir de 2.000 rpm, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas AQ250, com possibilidade de trocas pelas aletas atrás da volante (Shift Paddle). Trabalhamos, no entanto, para entregar uma personalidade própria para o Nivus. Então desenvolvemos uma nova aplicação tanto na ECU (Unidade de Controle do Motor) quanto na TCU (Transmissão), que agora oferece trocas mais rápidas e suaves. O ganho em conforto também é perceptível nas condições de trânsito e saídas de semáforo.

O Nivus consegue aliar alto desempenho e baixo consumo de combustível?

Sim. Conseguimos obter excelente performance e ao mesmo tempo baixo consumo de combustível. Com esse conjunto motopropulsor são necessários apenas 10 segundos para o Nivus ir de 0 a 100 km/h (etanol), enquanto os demais SUVs de entrada levam pelo menos 1,5 segundo a mais. Já a velocidade máxima é de 189 km/h, um número realmente fantástico! Com relação ao consumo, os dados ficaram em 10,7 km/l no perímetro urbano e 13,2 km/l no rodoviário, quando abastecido com gasolina. Neste ponto, o que realmente chama a atenção no Nivus é sua autonomia. É excelente! Com um tanque de 52 litros de capacidade, ele roda na cidade 556 km e na estrada 686 km. Eu costumo dizer que autonomia é sinônimo de liberdade, ainda mais levando em consideração as dimensões continentais do nosso País. Não é mesmo?

O conjunto de suspensão do Nivus também recebeu ajuste específico?

Sim. Desenvolvemos um tuning exclusivo, atendendo às necessidades específicas do Nivus. Importante lembrar que ele é 27,5 mm mais alto que o Polo, sendo 17,5 mm por conta do conjunto roda e pneu, da família 665 (mm). Os outros 10 mm vêm do conjunto mola e amortecedor. E, se me permite, outros dois pontos que proporcionam uma dirigibilidade única ao modelo são o ajuste preciso da direção com assistência elétrica e a adoção de um eixo traseiro com maior rigidez torcional, o que confere ao produto mais estabilidade, mais conforto e mais prazer ao dirigir.

Em termos de segurança, quais seriam os principais destaques do Nivus?

Quando o assunto é segurança, o Nivus é um case de sucesso. A começar pela utilização de freios a disco nas quatro rodas, sendo discos de 276 milímetros na dianteira e 230 milímetros na traseira. Ele também traz de série desde a versão Comfortline o controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), e o Hydraulic Brake Assist (HBA), que reconhece uma frenagem de emergência e diminui o espaço de frenagem. Outros itens que cabe destacar são o bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), que entrega mais dinamismo nas curvas, permitindo o Nivus contorná-las de maneira mais rápida e segura, o já conhecido assistente de partida em rampa (Hill Hold), que segura o carro por 3 segundos a partir do momento que o motorista tira o pé do freio, impedindo que ele desça e a função frenagem de manobra, que freia o veículo automaticamente entre 1,5 e 10 km/h para diminuir danos e colisões.

Em termos práticos, o que tudo isso significa, Loureiro?

Significa que o Nivus tem uma enorme capacidade de frenagem. Ele precisa, em uma frenagem dinâmica, de apenas 35,5 metros para ir de 100 km/h a zero. Uma referência no segmento, já que seus principais concorrentes precisam de pelo menos 6 metros a mais. Como forma de comparação, um carro mede aproximadamente 4,3 metros de comprimento, ou seja, o Nivus para complemente mais de um carro antes dos demais. Essa distância é muito significativa e essencial para evitar completamente um acidente de grandes proporções.

Na sua opinião, qual o recurso tecnológico que faz do Nivus um modelo completamente diferente em relação a outros dessa classe de veículo?

São muitos os recursos, mas o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) realmente posiciona o Nivus em um patamar muito superior aos demais. O motorista programa a velocidade que deseja conduzir o veículo, a distância em relação ao carro à frente e ele (Nivus) freia e acelera conforme a necessidade, com toda a segurança. Na realidade, o radar posicionado atrás do logo da Volkswagen, na grade frontal, faz a varredura da área à frente e ajusta a velocidade e a distância a partir dos parâmetros estabelecidos pelo condutor. Importante destacar novamente que essa tecnologia é encontrada somente em veículos de segmentos superiores.

E quais outros recursos tecnológicos voltados para a segurança que o Nivus tem?

A lista é longa. Podemos começar pelo Front Assist, que faz parte do mesmo pacote tecnológico do ACC. Por meio de um radar, o Nivus monitora a aproximação em relação ao veículo que trafega à frente. Vale ressaltar que o Front Assist está sempre funcionando, ao contrário do ACC, que o condutor aciona quando quiser. O Front Assist é como se o seu melhor amigo estivesse prestando atenção no transito para você no banco do passageiro. E o que que ele faz? Ele freia o carro automaticamente, independente da velocidade que o Nivus estiver. Em um primeiro momento, ao detectar uma aproximação acelerada em relação ao veículo à frente, o sistema ‘dá uma cutucadinha no freio’ e dispara um sinal visual no painel de instrumentos e outro sonoro. Caso o motorista não reaja, o Front Assist vai aumentando a força de frenagem até que o carro pare totalmente. E diferente de outros produtos que existem no mercado, o sistema atua até altas velocidades. Temos também o City Emergency Brake ou Autonomous Emergency Brake (AEB). Ele atua de uma forma um pouco diferente. Até 50 km/h, o sistema aciona uma frenagem autônoma total, se identificar um perigo iminente à frente. Esta tecnologia é tão sensível que ela reage também a carros parados. E para fechar, lembro que o Nivus também tem alerta de distância, que avisa o motorista quando está trafegando muito próximo ao carro da frente. É um show de tecnologia!

O Post Collision Brake também faz parte do pacote tecnológico de segurança do Nivus?

Definitivamente. Trata-se de um sistema exclusivo e extremamente importante, pois evita acidentes secundários, muitas vezes responsáveis por ferimentos mais graves ao motorista e ocupantes. Ao identificar uma primeira colisão, o Post Collision Brake freia o carro automaticamente, evitando batidas sequenciais.

Definitivamente, o Nivus estabelece um novo patamar de segurança veicular no segmento dos compactos.

Tenho certeza disso. O Nivus ainda é equipado de série com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), assim como os faróis e as lanternas em LED. Ele também segue o padrão de carroceria dos demais modelos da plataforma MQB, com aços de alta e ultra alta resistência, e conformados a quente. É muita segurança, para preservar os ocupantes em caso de acidentes. O Nivus conta também com a indicação visual e sonora de uso do cinto de segurança na dianteira e na traseira. Definitivamente, o Nivus chega para elevar, e muito, o patamar de tecnologia dos carros compactos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Transferência digital do carro chega em setembro

Emplacamentos de veículos cresce 93,5% no Brasil em junho