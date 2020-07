Mustang Eleanor está à venda por R$ 2 milhões

Carro que ficou famoso em filme está a venda. | Foto: Reprodução

Carro que ficou famoso em filme está à venda. O Ford Mustang Eleanor apareceu no filme 60 Segundos de 200O por 1,3 milhão de dirhams, a moeda dos Emirados Árabes. Em conversão direta, esse valor encosta nos R$ 2 milhões.

O exemplar é um dos 11 criados pela Cinema Vehicle Services, com a participação do designer Chip Foose, exclusivamente para o filme. Um dos destaques é o autógrafo do lendário Carroll Shelby, morto em 2012.

Entre os diferenciais, o Mustang Eleanor tem quadro de instrumentos com a logo do filme. Além de um motor V8 preparado para 650 cv.

