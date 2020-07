Filtros de ar laváveis diminuem a conta da revisão do carro

Os filtros de ar usam materiais resistentes a água podendo ser reutilizados | Foto: Reprodução

Manaus- Os filtros de ar usam materiais resistentes a água podendo ser reutilizados. Geralmente, o filtro de ar que equipa todos os carros zero-quilômetro é de papel. Bastante simples, ele não permite uma reutilização, já que, caso fique molhado, perde sua forma e, também, sua função. O elemento reutilizável custa mais caro que o descartável, mas compensa com o tempo, já que dura mais de uma revisão.

Os filtros de ar laváveis usam materiais resistentes a água. Dessa forma, podem ser lavados após um certo período de tempo e reutilizados depois. Também conhecidos por filtros esportivos, já que alguns aumentam o fluxo de ar no motor, esse itens merecem atenção na hora de serem adquiridos.

A lavagem costuma ser bastante simples e indicada pelo fabricante da peça. Uma solução, geralmente de sabão com alguns produtos específicos é aplicada no filtro para soltar a poeira. É importante ficar de olho no prazo de eficiência e garantia do filtro. Algumas marcas chegam a oferecer mais de 1 milhão de quilômetros de garantia.

Depois disso, basta lavar em água corrente e sem pressão para evitar danos à peça. Após a secagem completa do filtro, um óleo especial, que ajuda o filtro na filtragem do ar, também deve ser aplicado.

Leia mais:

Vídeo: Em Manaus, mulher destroça carro de homem após suposta traição

Promessa de novas ciclovias é alternativa de mobilidade em Manaus