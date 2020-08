Tudo que você precisa saber na hora de comprar um carro on-line

O que se deve saber na hora de comprar um carro on-line? | Foto: Reprodução

O que se deve saber na hora de comprar um carro on-line? Aqui vão algumas soluções digitais para ajudar clientes e lojistas a realizarem a negociação completa do automóvel inteiramente online segundo a webmotors. Veja algumas dicas:

Preço



Bom, preço é essencial para fechar uma compra. E ao começar uma pesquisa, este será o primeiro ponto a ser observado. Procure, antes, verificar qual é o valor do carro buscado na Tabela Fipe, para se ter ideia do quanto se irá gastar.

Tem família grande e precisa de espaço?

Para esta situação, recomendamos o catálogo Webmotors, um portal onde concentramos todas as fichas técnicas de todos os modelos vendidos no Brasil.

Se você tem filhos, família numerosa e/ou simplesmente precisa/quer espaço, repare sempre na medida do entre-eixos dos carros (normalmente, quanto maior, melhor o espaço dos bancos traseiros) e no volume do porta-malas.

Quer um carro potente e bem equipado?

Nosso catálogo também mostra os dados técnicos mecânicos dos automóveis, como potência, torque, peso e mais detalhes de engenharia. Além disso, as ofertas também têm os principais equipamentos oferecidos por cada carro.

Se você for um aficionado por esse tipo de informação e elas forem cruciais para decidir uma compra, não deixe de conferir essas informações no nosso portal.

Consumo

Os fabricantes costumam divulgar números de consumo normalmente se o carro for econômico dentro de sua categoria. Se este não for o caso. e mesmo assim você quiser saber os dados de eficiência do modelo pretendido, consulte o PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular).

Nele, o Inmetro traz todas as médias dos carros vendidos no Brasil. Tanto consumo médio na estrada e na cidade com etano,l e gasolina, atá as notas por categoria e se o automóvel tem ou não o selo de eficiência energética.

Custo de manutenção

Este tipo de informação às vezes passa desapercebido, mas pode ser conseguido diretamente nos sites dos fabricantes. A maioria das marcas informa os preços das revisões periódicas até 60 mil km - ou mais. Outra sugestão é buscar informações em fóruns automotivos específicos do modelo ou alguma concessionária.

Seguro

O valor da apólice varia conforme o perfil do usuário. Mas é possível fazer uma simulação do preço do seguro do carro com alguns dos seus dados pessoais e informações sobre o automóvel pretendido no AutoCompara, que faz um levantamento de custo entre as principais companhias seguradoras do país.

O carro é bom?

A reputação do carro é boa? É divertido, confortável ou luxuoso? Tudo pode ser pesquisar por artigos ou vídeos no Youtube

