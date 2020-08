Venda de carros usados cresce 73% em julho

O mercado de carros usados acumula a alta nas vendas. Segundo dados da Fenauto, a entidade que reúne lojistas e agências de seminovos, o segmento mais do que dobrou em julho | Foto: Divulgação/Agencia Brasil

O mercado de carros usados acumula a alta nas vendas. Segundo dados da Fenauto, a entidade que reúne lojistas e agências de seminovos, o segmento mais do que dobrou em julho. Mais de 1,14 milhão de unidades foram comercializadas no mês passado, crescimento de 52,1% na comparação com junho.



O setor foi puxado pelos carros com mais de 9 anos de uso. Os chamados usados maduros (9 a 12 anos) movimentaram 278.838 negociações em julho, alta de 73%. Já os conhecidos como velhinhos, com mais de 12 anos, anotaram 325.768 unidades, um crescimento de 70%.

No segmento de usados jovens (de 4 e 8 anos de uso) o aumento nas vendas foi de 42,6%, com 379.512 unidades. Entre os seminovos (até 3 anos), a alta foi de 17,6% graças às 159.608 transações anotadas em julho.

No acumulado do ano, o setor de carros seminovos e usados já soma mais de 5,68 milhões de unidades. O número ainda é 30,5% menor ao desempenho dos sete primeiros meses de 2019, devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

