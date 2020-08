Crédito está mais barato para financiamento de carro

Desde o início da pandemia, o volume de solicitações de empréstimos subiu consideravelmente e por isso as empresas conseguem oferecer taxas melhores | Foto: Reprodução

Desde o início da pandemia, o volume de solicitações de empréstimos subiu consideravelmente e por isso as empresas conseguem oferecer taxas melhores. Isso ocorre especialmente pela ação do governo em isentar o IOF e colocar a Selic em seu menor patamar na história (2,25% ano ano, referência agosto de 2020).

Fernanda Melo Benevides, chefe de marketing da SIM, empresa de crédito do Grupo Santander diz que há uma outra modalidade de crédito que tem evoluído. O contrato no qual há um veículo como garantia cresceu 288% em relação ao primeiro trimestre.

Crescimento no segundo semestre

Segundo Fernanda, de maneira geral, o mercado de crédito acredita em um forte crescimento no segundo semestre. Isso pode sinalizar boas ofertas na hora de financiar um carro. Vale ressaltar que a Webmotors praticou taxas de 0,69% durante o Mega Feirão.

No entanto, há o alerta para a preocupação com relação à inadimplência em razão do aumento do desemprego e queda da renda média das famílias. Contudo, para quem souber aproveitar e equilibrar as finanças, o momento é oportuno.

