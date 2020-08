Preço do carro seminovo vai cair, segundo estudo

O preço do carro seminovo vai cair | Foto: reprodução/agencia brasil

O preço do carro seminovo vai cair. Devido ao isolamento social causado pelo novo coronavírus, várias concessionárias e revendas multimarcas permanecessem fechadas durante meses e, de acordo com estudos feito por consultorias, essa "pausa" fez o valor do seminovo aumentar momentaneamente. Só que o estoque também aumentou - atualmente, encosta nas 5 milhões de unidades.

Isso significa que os preços dos carros usados e seminovos precisarão diminuir para que esse montante seja desovado. De acordo com os estudos, o momento é importante, já que carros usados são essenciais para as próprias concessionárias venderem seus modelos 0 km, pois são utilizados como parte de um pagamento e ajudam a garantir fluxo de caixa para sustentar o negócio de forma geral.

Preço do carro seminovo subiu, mas vai cair

Pelos levantamentos das consultorias especializadas, o mês de maio, em plena pandemia, foi aquele em que o preço médio de venda de carro seminovo ao consumidor final atingiu recorde de preço. Isso, na visão das empresas, não se manterá.

O estudo também acredita que os valores cada dia mais altos dos carros 0 km também são um fator que ajudará a empurrar para baixo o preço do carro seminovo.

*Com informações da assessoria

