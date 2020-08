Mercedes-Benz inicia as vendas do primeiro carro elétrico no Brasil

Mercedes-Benz criou um pacote de energia que trará mais segurança e comodidade na compra do EQC 400 | Foto: Reprodução

Mercedes-Benz inicia as vendas do seu primeiro veículo elétrico no Brasil a partir de agosto. O Mercedes-Benz EQC 400, com seu design único é pioneiro na proposta de um visual elétrico de vanguarda, ao mesmo tempo que mantém a linguagem sofisticada pela qual a marca é conhecida.

Preservando sempre a qualidade, a segurança e o conforto, o primeiro veículo elétrico da Mercedes-Benz no País impressiona pelo conjunto de seus atributos. Esses elementos se destacam ao lado de um alto desempenho dinâmico, graças aos dois motores elétricos posicionados nos eixos dianteiro e traseiro do veículo, com uma potência combinada equivalente a 408 cv.

A peça central do Mercedes-Benz EQC 400 é a bateria de íon-lítio disposta na base do veículo. Com um conteúdo energético de 80 kWh, ela emprega uma estratégia operacional sofisticada para abastecer o veículo com energia, possibilitando uma autonomia elétrica de 445 - 471 km (método NEDC).

Com o desafio de propor um novo visual sem perder a essência de um autêntico veículo Mercedes-Benz, o EQC 400 traz toques tecnológicos em seu design que identificam no modelo o apelo futurista, ao passo que mantém traços claros da marca.

Sua grade frontal é renovada mas traz a tradicional estrela no seu centro, enquanto suas exclusivas lanternas traseiras alongadas proporcionam esportividade ao modelo. As rodas também impressionam no visual do primeiro modelo elétrico da Mercedes-Benz. Com uma combinação de grafite e azul que dialogam perfeitamente com o preto das rodas, a lateral do modelo é imponente e atrai olhares.

Pensando em toda a experiência do cliente na aquisição de um modelo elétrico, a Mercedes-Benz criou um pacote de energia que trará mais segurança e comodidade na compra do EQC 400. Nele, na compra do modelo, o cliente já conta, além do carregador portátil, com o fornecimento e a instalação de um wallbox de carregamento em sua residência, garantindo toda a praticidade de recarga sem sair de casa.

Pacote de Serviços exclusivo Mercedes-Benz EQ

Visando trazer ainda mais tranquilidade aos proprietários do novo Mercedes-Benz EQC 400, ao adquirir o primeiro veículo elétrico da marca no País, o cliente já conta com três anos de garantia e manutenção preventiva pelo mesmo período. Com esta iniciativa, a marca reafirma seu compromisso de propor soluções exclusivas aos seus clientes e garante comodidade e previsibilidade no momento da compra do seu elétrico.

O Mercedes-Benz EQC 400 pode ser encontrado na rede de concessionários a partir deste mês de agosto com preço sugerido de R$ 575.000.

