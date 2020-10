Nova Toyota Hilux chegará ao Brasil ainda este ano, diz revista

| Foto:

A nova Toyota Hilux deverá estrear ainda neste ano aqui no Brasil. A marca já registrou a picape média no Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) com visual atualizado. As informações são da revista Quatro Rodas.

A Toyota aproveitou essa reestilização (ao menos lá fora) para incluir a nova central multimídia com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto, além de comandos físicos.

Outra mudança esperada para a picape média está na motorização: nos mercados em que a novidade já está à venda, o 2.8 turbodiesel pulou dos 177 cv de potência para 204 cv, enquanto o torque, que atualmente é de 45,9 kgfm, foi a 51 kgfm.

A Toyota mexeu também na suspensão, alterando a geometria e o desenho das molas, melhorando o desempenho na terra, além de adotar novos coxins de borracha e melhorar o isolamento acústico, de modo a incrementar o conforto.



O modelo seguirá importado da Argentina e virá para brigar com os recém-lançados Chevrolet S10 e Mitsubishi L200 Triton Sport Chevrolet S10 e Mitsubishi L200 Triton Sport, que também tiveram atualizações.

O novo modelo receberá uma nova grade dianteira, maior e com um novo estilo interno, faróis atualizados com LED e para-choque redesenhado. Na traseira, a novidade são as lanternas, também em LED.