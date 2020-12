Startup diz ter carro elétrico que não precisa ser recarregado

O preço variará entre 25.000 e 46.000 dólares (entre 100.000 e 230.000 reais) | Foto: (Aptera/Divulgação)

Fechada em 2011, a empresa automobilística americana Aptera Motors está de volta com um novo veículo elétrico que, na teoria, nunca precisa ser recarregado, graças aos painéis solares no teto do carro.

O novo veículo de três rodas e com espaço para duas pessoas vem com uma bateria de 100 quilowatts-hora e 1.600 quilômetros de alcance, com o painel solar no teto oferecendo mais 72 quilômetros de alcance por dia. Isso quer dizer que, na prática, não se pode dizer que a bateria é eterna.

A empresa não alega ter construído um veículo cuja bateria nunca fica sem energia. Em vez disso, ela parte do pressuposto que um motorista viajará menos que os 1.672 quilômetros de alcance e, portanto, demoraria muito tempo para ele precisar parar em uma estação de recarga.

Os veículos da Aptera são conhecidos por terem um design curvilíneo e considerado incomum, o que já prejudicou o desenvolvimento da marca antes. Depois de conseguir certificação pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para a produção do Aptera a2 em 2009, a empresa fechou em 2011 por não conseguir garantir um empréstimo de 150 milhões de dólares, de acordo com o The Verge.

Na última semana, 330 carros dos modelos Paradigm e Paradigm Plus foram disponibilizados para pré-encomenda e esgotaram em menos de 24 horas. Mas quem tiver interesse ainda pode realizar um depósito reembolsável de 100 dólares (por volta de 500 reais). O preço variará entre 25.000 e 46.000 dólares (entre 100.000 e 230.000 reais) ou mais para veículos personalizados. A empresa espera entregá-los em 2021.

