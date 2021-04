Novo Honda Accord híbrido chega ao Brasil no segundo semestre

O modelo, importado dos Estados Unidos, é o primeiro híbrido da marca a chegar por aqui; montadora ainda não divulgou os valores do novo Honda Accord | Foto: Divulgação

A Fábrica japonesa Honda apresentou esta semana a reestilização do seu carro de luxo, o Accord. O modelo chegará ao Brasil no segundo semestre e, além do visual com retoque, virá equipado com a tecnologia híbrida pela primeira vez.



O novo Accord Hybrid é o primeiro de três modelos híbridos que a Honda promete oferecer no Brasil até 2023. A tecnologia do sedã de luxo é a nomeada pela Honda como HEV.

Os valores da nova versão não foram divulgados, porém o modelo atual à disposição no site da marca ainda é da linha 2020, usa motor 2.0 turbo a gasolina de 256 cv, tem tração dianteira e câmbio automático de dez marchas.

O preço divulgado é de R$ 267.400 (base SP) ou R$ 257.900 para os demais estados.

