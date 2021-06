Não faça do seu carro uma "lancha"

O EM TEMPO separou algumas dicas para garantir que o motorista não seja pego desprevenido | Foto: Brayan Riker

MANAUS - Nesta época do ano, notícias sobre carros engolidos por enchentes são frequentes no noticiário. Mas o que fazer na prática quando se é surpreendido por um alagamento e não há como escapar?

O EM TEMPO separou algumas dicas para garantir que o motorista não seja pego desprevenido. A primeira: se possível, não saia com o carro nestes dias.



Começou a chover forte, a água está subindo. E agora?

Em primeiro lugar, observe os outros carros que eventualmente estejam trafegando pelo local do alagamento .



Segundo o especialista técnico mecânico automotivo, Mark Tury, caso o motorista precise passar de toda forma, é preciso analisar alguns parâmetros.

" O nível de segurança para passar em áreas alagadas é até o meio da roda, ou seja, mais ou menos na parte debaixo do assoalho do carro. Acima desse nível tem risco de entrar água no carro, no câmbio e no motor, o que pode causar danos " Mark Tury, técnico mecânico automotivo

Outro fator a se atentar no momento de atravessar o alagamento é a marcha correta. "Os veículos com câmbio manual entra na área alagada em 1°marcha, na média entre 2.000 e 3.000 rpm, assim que se formar a onda na frente do veículo pisa na embreagem mantendo o motor com a rotação elevada para não entrar água no escapamento e quando a onda estiver um pouco à frente, solta a embreagem e segue a onda".

O técnico, que também dá dicas no canal no YouTube 'Power Drive Car Service', explica que em casos de alagamentos com o nível acima da altura do meio do veículo, deve-se abrir a porta para a água entrar para poder o veículo não flutuar e esperar o resgate em cima do teto do veículo.

Para os carros com câmbio automático, a atenção deve ser redobrada. A água pode entrar e contaminar o óleo da caixa de marcha.

"Veículos com câmbio automático, é preciso selecionar a alavanca no D1 ou modo manual e seguir a recomendação válida para os veículos com câmbio manual", destaca Tury.

Alturas recomendadas

O técnico automotivo recomenda quais decisões diante de alagações e qual altura são permitidas passar com o carro. E acrescenta que todo manual do carro tem esta orientação.



" Faixa verde é seguro passar em áreas alagadas seguindo as recomendações de velocidade; faixa amarela vai entrar água na cabine, câmbio e possivelmente no motor, o que pode causar calço hidráulico e quebra; na faixa vermelha é necessário desligar o motor e sair do carro tomando os devidos cuidados dependendo da situação " técnico mecânico automotivo, Mark Tury

Danos mecânicos

Quando se trata de problemas mecânicos, é difícil precificar sem fazer o diagnóstico do carro. Dependendo da quantidade de componentes atingidos pela água, o custo do conserto pode chegar a mais de 75% do valor do veículo, o que já é considerado perda total.

Danos elétricos

A parte elétrica também costuma dar dor de cabeça após uma enchente, com problemas dos mais variados. Quanto mais luxuoso e tecnológico for o carro, mais trabalhoso é o processo.

As falhas mais comuns são no kit de injeção, sistema ABS dos freios e central multimídia.

Cuidados antes de sair de casa

– Verifique se as palhetas do para-brisa não estão ressecadas;

– A água do esguicho deve ter líquido desengordurante;

– Confira se as todas as luzes (faróis, lanternas etc.) estão em perfeito estado;

– Jamais rode com pneus carecas;

– Verifique o sistema de freios;

– Observe se os desembaçadores traseiro e dianteiro estão funcionando;

– Avalie se as borrachas das portas estão em bom estado para vedar a entrada de água;

– A bateria deve estar em bom estado e bem carregada.

