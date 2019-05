Quer aprender um idioma com 75% de desconto? Espi abre 14,9 mil vagas

Programa é voltado para estudantes de baixa renda, e oferece nesta edição bolsas integrais (100%) e parciais de 50% ou 75% em sete cursos de língua estrangeira | Foto: Divulgação

Manaus - 14,9 mil bolsas de estudo são ofertadas na próxima segunda-feira (27), pela Prefeitura de Manaus. As inscrições começam às 9h, via internet no processo seletivo do programa Bolsa Idiomas. Inscrições estarão disponíveis pelo site da Espi, que também dispõe do edital completo.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), o Programa é voltado para estudantes de baixa renda, e oferece nesta edição bolsas integrais (100%) e parciais de 50% ou 75% em sete cursos de língua estrangeira: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim.



De acordo com o secretário da Semad, Lucas Bandiera, para participar do processo seletivo, o candidato deve ser residente em Manaus, com idade a partir de 16 anos, de renda familiar per capita de 2,5 salários mínimos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.



“A leitura minuciosa do edital é fundamental para que o candidato realize sua inscrição com êxito e não seja eliminado. O prazo de inscrições encerra às 23h59, do dia 9 de junho”, destaca.



Nesta edição, o programa conta com a parceria de 15 instituições: Achieve Languages Manaus, Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, CCAA, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fucapi, Icbeu, Inglês e Companhia, Multcursos, May Way Abroad, Nilton Lins -Yázigi, Quality Educação Profissional e Yes Idiomas.

